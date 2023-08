Basket femminile: Francesca Dotto annuncia il ritiro dall’attività agonistica

Ritiro eccellente per la pallacanestro ‘rosa’ italiana: attraverso una lettera condivisa dal sito della Lega Basket Femminile pochi minuti fa Francesca Dotto, playmaker classe 1993, ha deciso di appendere le scarpe al chiodo e di chiudere quindi la sua carriera agonistica.

La giocatrice nativa di Camposampiero (Padova) ha militato nell’ultima annata alla Passalacqua Ragusa, dopo aver difeso per ben cinque stagioni i colori della Famila Schio. Un palmares personale di tutto rispetto quello di Francesca: quattro Scudetti (tre con Schio e uno con Lucca), tre Coppe Italia e quattro Supercoppe Italiane (tutte vinte con la maglia della Famila). 314 presenze in Serie A con 2238 punti e 909 assist messi a referto passando anche da San Martino di Lupari (Padova) e Reyer Venezia, mentre in Nazionale sono 95 i gettoni collezionati dalla playmaker padovana con 674 punti segnati.

Riportiamo qui di seguito la lettera di Francesca Dotto pubblicata dal sito della LBF, scritta con la stessa passione personalità messe in campo per tutta la sua carriera:

“Caro basket,

è arrivato il momento di scriverti.

Non dimenticherò mai quel primo allenamento al campetto con Cate.

Fu amore a prima vista.

Appena ho preso la palla in mano, ho percepito quella sensazione di energia pura, una forza potente che si trasferiva dal polpastrello dell’indice della mano ad ogni cellula del corpo.

Ed è sempre così, ogni volta che afferro una palla da basket.

Ti ho sempre considerato una metafora della vita, tutto ciò che ho imparato dentro al campo, dopo ogni allenamento o dopo ogni partita, l’ho portato con me fuori dal campo.

Mi hai insegnato innumerevoli cose, tra le più importanti i valori che custodisco dentro.

Mi hai trasmesso le emozioni più profonde ed autentiche.

Mi hai vista crescere: da una bambina al campetto che sognava ad occhi aperti a una donna in campo che raggiungeva i suoi sogni.

Ricordo una persona dirmi: ‘Goditi ogni momento ora che hai 20 anni, perché i 30 arrivano in un batter d’occhio’.

Non ci credevo. Così è stato.

Ed eccomi qui ora, in questo momento silenzioso, a guardare e a pensare a tutto ciò che ho vissuto grazie a te.

Sono sincera, vorrei poter tornare indietro per poter rivivere tutto, per poter giocare ancora, per sentirmi ancora una giocatrice… ma non posso proprio farlo, me lo hai insegnato tu.

Voglio guardare avanti a ciò che verrà.

Sarò coraggiosa e guarderò avanti, ma ti porterò con me per sempre.

In qualsiasi altra prospettiva o sfaccettatura farai sempre parte della mia vita perché sei stato, sei e sarai la mia passione più grande.

Grazie di tutto e a presto,

Fra”

Credit: Ciamillo