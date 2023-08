Basket femminile, Europei U16 2023: l’Italia batte la Serbia e vola in semifinale dove sfiderà la Francia

L’Italbasket femminile centra la semifinale agli Europei Under 16 in svolgimento a Smirne (Turchia). Le Azzurrine piegano la Serbia col punteggio di 53-46, in un match condotto per larghi tratti salvo un passaggio a vuoto nel terzo quarto seguito da un’immediata reazione. Ora la rappresentativa tricolore sfiderà quindi la Francia nella semifinale in programma venerdì 18 Agosto alle 20:30, avendo già in tasca anche il pass per i Mondiali Under 17 del prossimo anno che si disputeranno in Messico.

14 punti di una scatenata Isabel Mohamud Mohamed Hassan e 12 di Francesca Baldassare tra le fila azzurre, mentre per la Serbia la top scorer è Dragigevic con 14 punti.

Polveri bagnate in avvio di match, con entrambe le squadre che sembrano faticare a trovare subito la via del canestro: ci pensa Mohamed Hassan a sbloccare il punteggio dopo più di due minuti (2-0). La Serbia mette il naso avanti (2-4), mantenendo due lunghezze di margine (4-6) fino al pareggio di Mohamed Hassan (6-6). Popovic dalla lunetta riporta le balcaniche a +3 (6-9), ma la bomba di Nicole Torresani rimette tutto in discussione (9-9). Il layup di Dragicevic fissa il punteggio sul 10-11 in favore delle avversarie alla prima sirena.

Nel secondo quarto le Azzurre prendono subito il comando delle operazioni con un mini-break di 5-0 firmato Baldassare-D’Este (15-11), con la numero 8 che è perfetta dall’arco e porta l’Italia al massimo vantaggio di nove punti (22-13). Popovic prova a scuotere le compagne (22-15), ma Mohamed Hassan arma il braccio dalla lunga distanza e mantiene il +9 (24-15). Aleksic firma la tripla del -4 (24-18), con Giorgia Gorini che risponde subito con la stessa moneta (27-18). Altro canestro pesante della numero 7 serba (27-21), mentre i due liberi di Brenjo valgono il 27-23 con cui si va all’intervallo lungo.

Nel terzo quarto l’Italia gestisce il margine accumulato (29-24), ma la Serbia prova a non mollare e rimane aggrappata con due canestri in fila di Ristic e Brenjo (33-28): time-out immediato del CT Lucchesi. Emma D’Este carica la squadra (35-29), ma Popovic è scatenata e riporta le balcaniche a -1 (35-34) con meno di tre minuti al termine della frazione. Si sblocca nuovamente Mohamed Hassan, con le Azzurrine che battono un colpo (41-34) e ritornando ad accarezzare la doppia cifra di vantaggio con Beatrice Cere: all’ultima pausa breve del match l’Italia conduce per 43-34.

Nella frazione conclusiva la Serbia tenta il tutto per tutto e prova ad impensierire la compagine tricolore: bomba di Dragigevic e -6 (43-37), ma Beatrice Cere fa respirare la rappresentativa del Bel Paese (45-39). Ancora Dragigevic dalla lunga distanza e -3 (45-42), con Emma Giacchetti che chiude il 2+1 (48-42). Due piazzati in fila di D’Este e Mohamed Hassan sembrano avvicinare l’Italia alla vittoria (44-52), con la Serbia che ha l’ultimo sussulto grazie a Predojevic (52-46). Scendono drasticamente le percentuali realizzative, ma il cronometro si rivela amico dell’Italia che vince col punteggio di 53-46 e vola in semifinale agli Europei di basket Under 16: ora c’è la Francia sulla strada verso la finale!

IL TABELLINO DEL MATCH

ITALIA-SERBIA 53-46 (10-11, 17-12, 16-11, 10-12)

Italia: Baldassarre 12, Cere 5, D’este 8, Giacchetti 6, Mohamed Hassan 14, Gorini 3, Minora, Mosconi, Ostoni, Torresani 3, Volpato ne, Zanetti 2.

Serbia: Aleksic 8, Brenjo 6, Dragicevic 14, Popovic 12, Predojevic 4, Jovanovic ne, Mutavdzic, Pavlovic, Petkovic, Ristic 2, Tucic, Zaric.

Foto: fiba.basketball