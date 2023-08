Basket: la NBA annuncia i gironi ed il calendario del nuovo In-season Tournament

La National Basketball Association – meglio nota come NBA – introduce nella stagione 2023-2024 al via il 24 Ottobre un nuovo torneo, che coinvolgerà tutte e trenta le franchigie: si tratta dell’In-season Tournament, simile ad una Coppa Nazionale che si disputa regolarmente in diversi paesi tra cui anche l’Italia. La massima Lega cestistica statunitense ha pubblicato proprio oggi sul suo sito le suddivisioni dei gruppi ed il calendario dettagliato delle sfide.

Ma quali sono le caratteristiche di questa nuova competizione oltreoceano che affianca il Larry O’Brien Trophy? Il format è il seguente: si partirà con una prima fase a gironi – con sei gruppi da cinque squadre per le due Conference, sorteggiati in maniera del tutto casuale sulla base del rendimento della scorsa annata – dal 3 al 28 Novembre dove i match che si disputeranno ogni martedì e venerdì (per un totale di sette Tournament Nights tra il 3-10-14-17-21-24-28 Novembre – fatta la sola eccezione per venerdì 7 Novembre dove non si giocherà per la concomitanza dell’Election Day) avranno doppia valenza sia per la stagione regolare che per l’In-Season Tournament.

Le franchigie prime classificate di ogni raggruppamento e le migliori seconde passeranno alla fase ad eliminazione diretta: si tratta di una vera e propria Final Eight, con gare secche da disputare in casa della squadra con il miglior record della fase a gironi (la compagine col miglior record in assoluto verrà abbinata alla miglior seconda). Le quattro semifinaliste si contenderanno il Trofeo nella Final Four in programma a Las Vegas (Nevada) dal 7 al 9 Dicembre 2023. Non ci saranno però ‘mescolamenti’ di Conference: verrà quindi mantenuta la divisione classica tra Est ed Ovest.Verranno inoltre riconosciuti anche dei premi individuali ai giocatori (MVP dell’In-Season Tournament e anche il quintetto ideale, basandosi sulle sole sfide valevoli per il torneo), mentre è ancora in via di definizione il Trofeo che alzerà la squadra vincitrice.

Di seguito riepiloghiamo la suddivisione dei gironi ed il calendario dell’In-Season Tournament della NBA 2023-2024, con le sfide che si disputeranno nella notte italiana per questioni legate al fuso orario quindi va tenuto in considerazione un giorno in più rispetto a quello sotto indicato.

IN-SEASON TOURNAMENT NBA 2023-2024: LA SUDDIVISIONE DEI GIRONI

Eastern Conference

Gruppo A

Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks

Indiana Pacers

Detroit Pistons

Gruppo B

Milwaukee Bucks

New York Knicks

Miami Heat

Washington Wizards

Charlotte Hornets

Gruppo C

Boston Celtics

Brooklyn Nets

Toronto Raptors

Chicago Bulls

Orlando Magic

Western Conference

Gruppo A

Memphis Grizzlies

Phoenix Suns

Los Angeles Lakers

Utah Jazz

Portland Trail Blazers

Gruppo B

Denver Nuggets

Los Angeles Clippers

New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks

Houston Rockets

Gruppo C

Sacramento Kings

Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs

IN-SEASON TOURNAMENT NBA 2023-2024: IL CALENDARIO DELLE PARTITE

Fase a gironi

Martedì 3-10-17-24 Novembre 2023

Venerdì 14-21-28 Novembre 2023

Quarti di finale

Lunedì 4 e Martedì 5 Dicembre 2023

Semifinali

Giovedì 7 Dicembre 2023

Finale

Domenica 9 Dicembre

Foto: LaPresse