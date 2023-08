Baseball, Serie A 2023: nessuna sorpresa nelle gare-1 dei quarti di finale

Entra nella sua fase clou la Serie A 2023 di baseball, Campionato approdato ai play off dei quarti di Finale. Nessuna sorpresa nel primo ciclo di gara-1, con tutte le big che hanno vinto le rispettive dispute.

Tutto facile in tal senso per Parma che, grazie a un secondo big inning, archiviato la pratica Nettuno vincendo con un più che rotondo, 10-4. Match liscio anche per Macerata, abile ad arginare con personalità Grosseto per 4-0.

Ostico invece il percorso della Fortitudo, team che ha dovuto fronteggiare una gagliarda Ronchi, trovando l’allungo del 5-1 soltanto nell’ultimo atto. Successo di misura poi per San Marino, squadra che ha avuto la meglio su Modena per 1-0.

Le gare-2 dei quarti di Finale si svolgeranno tutti domani, mercoledì 16 agosto, a partire dalle ore 20:30.

Foto: FIBS