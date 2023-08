Baseball, Europei U23 2023: l’Italia si aggiudica il 5° posto. Con la Repubblica Ceca finisce 11-3

Termina al quinto posto il percorso della Nazionale Italiana Under 23 di baseball ai Campionati Europei 2023 di categoria. Gli azzurrini infatti, dopo aver arginato senza particolari patemi l’Austria ha sconfitto nell’ultima partita del calendario i padroni di casa della Repubblica Ceca per 11-7 con una vittoria maturata soltanto al tie-break.

Il match infatti regna nel totale equilibrio per tutti e primi sette inning, con un botta e risposta avvincente tra le due compagini. I nostri ragazzi sono i primi a passare in vantaggio mettendo a referto due punti nel turno inaugurale, salvo essere poi raggiunti nel round successivo. L’Italia dunque mette di nuovo il muso davanti al terzo, per poi vedere la risalita dei cechi al quarto.

L’incontro entrerà nel plateau nelle ultime tre riprese, sfociando dunque in un inning aggiuntivo a dir poco eccezionale. Sì perché nel loro attacco gli avversari salgono in cattedra, raccogliendo ben quattro sigilli assaporando la vittoria. Ma è proprio in questo momento che emerge tutto il cuore di una squadra ancora arrabbiata per l’eliminazione contro la Germania.

Ecco allora che un doppio di Oldano spinge a casa Monti per una volata di sacrificio di Cinelli valida per il 5-7. Il doppio di Bruno fa poi avanzare in terza Oldano. Il pareggio arriva invece con uno strike out-lancio pazzo di Battioni e il bunt di Giarola sul lanciatore. Il cuore oltre l’ostacolo lo getterà però Samuele Gamberini che, sul secondo lancio di Blazek, realizza un grande slam spedendo la palla lontanissima regalando la vittoria ai suoi compagni.

Foto: FIBS