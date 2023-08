Baseball, Serie A 2023: Bologna vince gara-2 di prepotenza, San Marino passa all’ultimo respiro

La Fortitudo fa valere ancora la sua forza e si porta 2-0 nella serie. Bologna infatti dopo il successo inaugurale ha battuto ParmaClima anche in gara-2, match valido per le semifinali del Campionato di Serie A 2023 di baseball, passando con il risultato di 7-11.

Un incontro a dir poco spumeggiate quello offerto dalle due compagini, sbloccatosi in modo prepotente alla seconda ripresa quando, ai due punti messi a referto dai parmigiani, Bologna ha risposto con ben cinque sigilli.

Parma però non ci sta e, giunta al terzo turno, trova tre sigilli pareggiando i conti, tenendo botta anche nel quinto inning, dove arriva un timbro per parte. Sarà proprio in quel momento che la Fortitudo calerà il tris vincente, offerto da un sacrificio di Bertossi e da un super fuoricampo di Serafina. Sul parziale di 9-6 i parmigiani cercano di accorciare le distanze, marcando un punto al sesto, salvo voi subire ancora una volta con il doppio di Garcia il sigillo del 10-7. Un doppio di Garcia Rodriguez darà inoltre ai bolognesi il colpo della sicurezza, traghettando l’incontro verso il successo finale

Si porta sul 2-0 anche San Marino che, seppur soffrendo, ha arginato Grosseto con il risultato di 4-3. Una vittoria decisamente al fotofinish in quanto, sul 3-3, praticamente nell’ultima azione disponibile un singolo di Epifano Duran al centro ha concesso a Pulzetti di firmare il punto-partita, lasciando dunque i toscani con l’amaro in bocca.

La Serie A di baseball tornerà lunedì 28 agosto.

Foto: FIBS