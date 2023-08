Softball, Caronno vince ancora e guadagna fiducia per la finale di Coppa delle Coppe 2023

Si chiude la fase di girone della Coppa delle Coppe 2023. Il softball italiano si giova della presenza delle Rheavendors Caronno nella finale, che può giocare in casa. Dopo la formalità di oggi, costituita dall’8-0 nei confronti delle tedesche Wesseling Vermins, infatti, è l’ora dell’ultimo atto che sta per arrivare. E che, in maniera particolare, è programmato quando il mezzogiorno sarà passato da mezz’ora contro le Sparks Haarlem.

Quanto a oggi, poco da dire: il big inning è il secondo, che porta sette punti a Caronno con due basi su ball che regalano RBI, la volata di sacrificio di Eguchi, il doppio di Gasparotto e i singoli di Elisa Cecchetti (a basi piene) e di Ambrosi. Dal 7-0 il passaggio all’8-0 è rapido e, nella quarta ripresa, ha il nome e la forma di un solo homer di Alicart.

La classifica del round robin, dunque, si chiude con Caronno imbattuta a sei vittorie davanti a Haarlem con il record di 5-1. Seguono Sant Boi e Wesseling a 3-3, Tempo Praga a 2-4, Les Grizzlys de Grenoble e Hoboken Pioneers a 1-5.

L’ultimo atto di domani, in sostanza, punta a continuare l’ottima tradizione che l’Italia ha in questa Coppa europea, che tra Genova, Ronchi, Forlì, Legnano, Bollate e Saronno può tranquillamente vantare una grande varietà. Le Sparks Haarlem di successi ne possono vantare quattro.

Foto: FIBS / Ezio Ratti