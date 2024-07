Baseball, Italia umiliata dalla Spagna nell’ultima partita della Haarlem Week

La Nazionale italiana di baseball saluta l’Haarlem Week 2024 con una sconfitta. Gli azzurri sono infatti usciti con le ossa rotte dal match contro la Spagna, finendo così ufficialmente al sesto posto nel Torneo. Un match duro cambiato irreversibilmente al quinto turno, dove gli iberici si sono artefici di un big inning che ha indirizzato non poco le sorti della sfida.

Ad aprire le danze dopo quattro round terminati con un nulla di fatto, è stato un doppio di Decena che ha mandato a segno Wander, preludio di un fuoricampo da tre punti di Ustariz e di un altro doppio, anche questo da tre sigilli, ad opera di Gonzalez. A chiudere invece l’attacco è stato un lancio pazzo di Gonzalez.

Messi alle strette gli azzurri hanno cercato di rispondere subito, riuscendo a mettere a referto solo tre timbri sfruttando un sacrificio di Paolini, un singolo di Gamberini (punto di Battioni) e un singolo di Agretti (punto di Carrera).

Ma la situazione si complica ulteriormente al settimo inning, per via di un fileout al centro di Decna che determina il lancio pazzo di Jimenèz- Sul parziale di 10-3 le furie rosse indugiano anche all’ottavo, trovando altri due punti in un singolo a destra di Encarnaciòn. Il sigillo del 13-3 è invece ad opera del groundsout di Correa.

Alla fine gli azzurri, autori comunque di undici valide complessive (contro le 13 degli avversari), muoveranno ancora il tabellino nell’attacco finale, siglando il definitivo 3-4 con un singolo di Carrera, chiudendo così una competizione molto difficile ma utile in chiave futura.