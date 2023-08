ATP Washington 2023, Tiafoe regola Karatsev, ko Korda e Hurkacz

La cinquantacinquesima edizione del Mubadala Citi DC Open di Washington spicca il volo. Dieci le partite disputate sul cemento statunitense, appuntamento con cui si comincia ad accelerare verso i Masters americani e, soprattutto, la prossima edizione degli US Open.

Vittoria non troppo agevole per l’idolo di casa Frances Tiafoe, secondo giocatore del seeding, che necessita di due tiebreak per superare Aslan Karatsev, giocatore che quando è in giornata può battere quasi chiunque. Non ci sarà però l’atteso derby americano con Ben Shelton, battuto per la seconda volta in due settimane dal talento cinese Juncheng Shang.

Ma la nottata regala altre sorprese. Come il ko di Hubert Hurkacz, che da sotto di un set con Michael Mmoh riesce a rimettere in piedi la partita e ad avere anche tre match point, tutti annullati dallo statunitense, per poi arrendersi al tiebreak decisivo. O anche l’upset firmato da Alexander Shevchenko, che ha la meglio in una battaglia di due ore e mezza su Sebastian Korda: entrambi sono già al terzo turno.

Altro match degli ottavi già annunciato è quello tra Grigor Dimitrov ed Emil Ruusuvuori: se il finlandese ha dovuto sudare per avere ragione del giapponese Yoshihito Nishioka, per il bulgaro, quinto favorito del seeding, il compito è assai più agevole con Mackenzie McDonald. Nella parte alta del tabellone, sarà invece il giovane Zachary Svajda a sfidare al secondo turno il numero 1 del tabellone Taylor Fritz dopo il successo in tre set su Max Purcell.

ATP WASHINGTON 2023, RISULTATI 1 AGOSTO

T. Kokkinakis b. T. Daniel 2-6 6-4 6-4

J. Shang b. B. Shelton 6-2 3-6 6-3

G. Dimitrov b. M. McDonald 7-6 6-2

Z. Svajda b. M. Purcell 4-6 7-6 7-5

B. Nakashima b. A. Vukic 7-6 7-6

M. Mmoh b. H. Hurkacz 6-3 6-7 7-6

E. Ruusuvuori b. Y. Nishioka 6-7 6-4 6-2

J. Thompson b. K. Anderson 6-4 6-7 6-1

F. Tiafoe b. A. Karatsev 7-6 7-6

A. Shevchenko b. S. Korda 5-7 7-6 6-4

Foto: LaPresse