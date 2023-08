ATP Washington 2023: Fritz affronterà Griekspoor in semifinale, avanti anche Dimitrov ed Evans

Si conoscono i quattro semifinalisti del torneo ATP di Washington, dopo una giornata che ha visto completarsi molte partite degli ottavi di finale e poi anche tutti i match dei quarti. Sia Taylor Fritz sia Tallon Griekspoor hanno dovuto raddoppiare i propri impegni, centrando comunque alla fine l’accesso alla semifinale.

L’americano ha prima rimontato Andy Murray, imponendosi con il punteggio di 6-7 6-3 6-4 e poi ha sconfitto con un duplice 6-3 l’australiano Jordan Thompson, che aveva superato un po’ a sorpresa Christopher Eubanks negli ottavi con un perentorio doppio 6-2. Dall’altra parte l’olandese, invece, ha sconfitto Gael Monfils in tre set (6-4 1-6 6-3) e poi è sceso nuovamente in campo, superando lo statunitense J.J Wolf con il punteggio di 7-5 6-4.

Chi ha vissuto un giorno di totale riposo è stato Grigor Dimitrov, visto che il bulgaro non aveva da chiudere il suo incontro degli ottavi e soprattutto ha sfruttato il ritiro del francese Ugo Humbert.

Adesso per Dimitrov ci sarà la semifinale contro Daniel Evans. Il britannico, anche lui impegnato in precedenza con un match degli ottavi (6-4 6-3 a Shevchenko), ha messo fine al cammino della testa di serie numero due, l’americano Frances Tiafoe, che è stato battuto per 6-4 7-5.

RISULTATI ATP WASHINGTON 2023 (5 AGOSTO)

OTTAVI DI FINALE

Thompson (Aus) b. Eubanks (Usa) 6-2 6-2

Griekspoor (Ned) b. Monfils (Fra) 6-4 1-6 6-3

Fritz (Usa) b. Murray (Gbr) 6-7 6-3 6-4

Evans (Gbr) b. Shevchenko (Rus) 6-4 6-3

Tiafoe (Usa) b. Shang (Chn) 6-2 6-3

QUARTI DI FINALE

Dimitrov (Bul) b. Humbert (Fra) ritiro

Grieksport (Ned) b. Wolf (Usa) 7-5 6-4

Fritz (Usa) b. Thompson (Aus) 6-3 6-3

Evans (Gbr) b. Tiafoe (Usa) 6-4 7-5

FOTO: LaPresse