ATP Washington 2023: Griekspoor sorprende Fritz e centra la finale contro Evans

L’ultimo atto del torneo ATP di Washington sarà tra l’olandese Tallon Griekspoor ed il britannico Daniel Evans. Per il numero trentasette del mondo si tratta della terza finale stagionale e nelle altre due occasioni è sempre riuscito a portarsi a casa il titolo (Pune ed ‘s-Hertogenbosch); mentre Evans non raggiungeva una finale da oltre due anni, visto che l’ultima apparizione (con vittoria) risaliva al torneo ATP di Melbourne del 2021, che precedeva gli Australian Open.

Griekspoor ha raggiunto la finale, sorprendendo il principale favorito Taylor Fritz. L’americano era in striscia positiva da Atlanta e puntava a conquistare il secondo titolo ATP consecutivo. Tutto sembrava già scritto dopo il 6-3 del primo set per Fritz ed invece l’olandese è riuscito a rimontare l’avversario, imponendosi nel secondo e nel terzo set rispettivamente per 6-3 e 6-2 dopo due ore di gioco.

Pronostico sovvertito anche nella seconda semifinale in programma, dove Daniel Evans ha superato in due set Grigor Dimitrov per 6-3 7-6 quasi allo scoccare delle due ore di gioco. Una prestazione di alto livello del britannico, che è stato bravo ad annullare tutte e quattro le palle break concesse; mentre dall’altra parte il bulgaro non è riuscito a sfruttare un numero di vincenti decisamente più alto dell’avversario (23 contro 9).

RISULTATI ATP WASHINGTON 2023 (6 AGOSTO)

Griekspoor (Ned) b. Fritz (Usa) 3-6 6-3 6-2

Evans (Gbr) b. Dimitrov (Bul) 6-3 7-6

FOTO: LaPresse