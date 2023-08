ATP Los Cabos 2023, Tsitsipas e De Minaur in finale: battuti Coric e Koepfer

Saranno Stefanos Tsitsipas e Alex De Minaur a giocarsi la settima edizione del titolo ATP di Los Cabos. Sul cemento messicano, che vanta vincitori illustri come Daniil Medvedev nella passata stagione, ci aspetta una finale che, almeno sulla carta, appare parecchio scontata. Ma prima, raccontiamo come sono andate le semifinali, svoltesi in maniera opposta.

Il greco ha passeggiato contro Borna Coric, a cui ha inflitto un sonoro 6-3 6-2. L’equilibrio è durato cinque giochi, poi il numero 5 al mondo ha preso il largo con il primo dei tre break conquistati in partita, andando così a vincere nove dei successivi dodici giochi per quella che è la terza finale della sua stagione, dopo gli Australian Open e Barcellona, venendo sconfitto entrambe le volte.

Assai più duro il confronto per Alex De Minaur, che ha dovuto sbuffare e faticare per due ore e mezza per battere il tedesco Dominik Koepfer. Sembrava tutto facile dopo il 6-2 nella prima frazione, poi l’australiano ha scollegato il cervello all’inizio del secondo set, partendo ad handicap e ritrovandosi sotto 4-0. Dopo aver recuperato non riesce ad imporsi al tiebreak, e nel terzo set ha bisogno di dover rialzare il livello per spegnere le velleità del teutonico.

Finale scontata, dicevamo. Non per un divario tecnico tra i due, ma per quello che dice lo storico: Tsitsipas ha vinto tutti e nove i confronti diretti contro l’australiano, lasciandogli la miseria di due set nelle otto partite nel circuito e un ‘miniset’ nel confronto alle Next Gen Finals del 2018. Per un successo di De Minaur, bisogna tornare indietro fino al 2017, alle qualificazioni del torneo di Surbiton (Challenger). Ma si era sull’erba, superficie a lui sicuramente più affine: sul cemento il greco sale di tono ed il suo gioco si incastra perfettamente con quello dell’australiano. Un buon viatico per uno slancio giusto per il primo successo stagionale.

ATP LOS CABOS 2023, RISULTATI 4 AGOSTO

A. De Minaur b. D. Koepfer 6-2 6-7 6-1

S. Tsitsipas b. B. Coric 6-3 6-2

