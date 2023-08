ATP Washington 2023, risultati 31 luglio: Aslan Karatsev al secondo turno, fuori Marcos Giron

Il tabellone a 48 del torneo ATP 500 di Washington 2023 ha preso il via: le 16 teste di serie sono ammesse direttamente al secondo turno. Si sono disputati invece 11 dei 16 incontri del primo turno, che si completerà oggi, quando scatteranno anche i sedicesimi. Non ci sono italiani al via.

Subito un derby statunitense, con Michael Mmoh che piega il connazionale Bradley Klahn con lo score di 6-3 6-3, mentre il moldavo Radu Albot piega in tre set l’altro statunitense Marcos Giron, battuto per 6-3 5-7 7-5. Il britannico Liam Broady elimina il transalpino Corentin Moutet per 7-6 (0) 6-4, infine il francese Gael Monfils supera lo statunitense Bjorn Fratangelo col punteggio di 6-3 6-4.

Lo statunitense Mackenzie McDonald elimina l’argentino Diego Schwartzman col punteggio di 6-3 6-3, mentre il finlandese Emil Ruusuvuori regola il transalpino Constant Lestienne con lo score di 6-4 6-4, infine il nipponico Yosuke Watanuki approfitta del ritiro del cinese Wu Yibing, giunto quando quest’ultimo era in vantaggio per 1-4 nel corso del primo set.

Il russo Alexander Shevchenko regola lo statunitense Maxime Cressy con lo score di 6-3 7-6 (8), mentre il transalpino Grégoire Barrère elimina Shintaro Mochizuki per 6-4 6-7 (7) 6-3. Il cinese Shang Juncheng supera l’ecuadoriano Emilio Gómez per 6-3 6-3, infine il russo Aslan Karatsev batte il neozelandese Kiranpal Pannu per 7-6 (3) 6-1.

ATP 500 WASHINGTON – RISULTATI 31 LUGLIO

Taylor Fritz Bye

Zachary Svajda contro Max Purcell oggi

Aleksandar Vukic contro Brandon Nakashima oggi

Andrew Murray Bye

Christopher Eubanks Bye

Lloyd Harris contro Kei Nishikori oggi

Kevin Anderson contro Jordan Thompson oggi

Adrian Mannarino Bye

Hubert Hurkacz Bye

Michael Mmoh batte Bradley Klahn 6-3 6-3

Radu Albot batte Marcos Giron 6-3 5-7 7-5

Jeffrey John Wolf Bye

Tallon Griekspoor Bye

Liam Broady batte Corentin Moutet 7-6 (0) 6-4

Gaël Monfils batte Bjorn Fratangelo 6-3 6-4

Alexander Bublik Bye

Grigor Dimitrov Bye

Mackenzie McDonald batte Diego Schwartzman 6-3 6-3

Emil Ruusuvuori batte Constant Lestienne 6-4 6-4

Yoshihito Nishioka Bye

Ugo Humbert Bye

Taro Daniel contro Thanasi Kokkinakis

Yosuke Watanuki batte Wu Yibing 1-4 ritiro

Félix Auger-Aliassime Bye

Sebastian Korda Bye

Alexander Shevchenko batte Maxime Cressy 6-3 7-6 (8)

Grégoire Barrère batte Shintaro Mochizuki 6-4 6-7 (7) 6-3

Daniel Evans Bye

Ben Shelton Bye

Shang Juncheng batte Emilio Gómez 6-3 6-3

Aslan Karatsev batte Kiranpal Pannu 7-6 (3) 6-1

Frances Tiafoe Bye

Foto: LaPresse