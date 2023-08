ATP Cincinnati 2023, Carlos Alcaraz: “Sono rimasto positivo tutto il tempo, match così combattuti mi aiutano a crescere”

Vittoria con il brivido per lo spagnolo Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo essere andato sotto di un set contro Hubert Hurkacz, il numero 1 al mondo non è riuscito a staccare il polacco nel secondo parziale e nel decimo game ha visto il suo avversario arrivare a match point. Alcaraz però non si è arreso, ha annullato la possibilità di successo ad Hurkacz e poi ha ribaltato completamente la partita grazie alla conquista del secondo set al tie-break (per 7-4) e la vittoria del terzo parziale per 6-3. Il numero 1 del ranking ha così strappato il pass per la finale, dove a sfidarlo ci sarà il serbo Novak Djokovic (n.2 al mondo).

“Ho sprecato molte palle break, è stata davvero dura – ha affermato Alcaraz subito dopo il trionfo contro Hurkacz –. Ovviamente salvare un match point non è mai facile, ma con il mio allenatore ci siamo detti molte volte di rimanere positivi tutto il tempo e di rimanere lì e così ho fatto. Sapevo che avrei avuto le mie possibilità e quando le ho avute veramente ho provato a sfruttarle al meglio. Ogni partita contro Hubi (Hubert Hurkacz, ndr) è molto dura. Sono davvero felice di essere riuscito a vincere”.

Quella contro Hurkacz è stata la quarta vittoria consecutiva in tre set (su quattro partite disputate a Cincinnati) per il classe 2003: “È un torneo davvero difficile e tutte le partite sono state molto combattute. Nonostante la fatica, sono veramente contento di aver vinto anche questa sfida e di essere rimasto forte mentalmente. Questi incontri sono davvero utili per me, perché mi permettono di crescere ulteriormente” .

Foto: LaPresse