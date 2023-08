L’Italia firma una stupenda doppietta con le staffette del miglio, entrambe capaci di qualificarsi alla Finale dei Mondiali 2023 di atletica leggera. Dopo il colpaccio firmato dagli uomini, lanciati dalla stupenda rimonta di Edoardo Scotti nella seconda frazione e dalle sportellate vigorose di Alessandro Sibilio nell’ultima, anche le donne si meritano l’accesso all’atto conclusivo della rassegna iridata in corso di svolgimento a Budapest. Le ragazze sono riuscite nell’impresa di triturare il precedente record nazionale, firmando una prova da 3:23.86, ovvero 1.3 secondi meglio rispetto a quanto fatto alle Olimpiadi di Rio 2016 (3:25.16 il 19 agosto 2016).

Ayomide Folorunso c’era sette anni fa e c’era anche oggi, ormai entrata in una nuova dimensione. L’emiliana, sesta sui 400 ostacoli, ha pennellato una seconda frazione di assoluta qualità (50.59) dopo l’apertura di una volitiva Alice Mangione. L’Italia era in lizza per il terzo posto a metà gara con Irlanda e Belgio, proseguendo la sfida anche nei due successivi giri di pista con la splendida Alessandra Bonora (47.13 per la debuttante) e con la coriacea Giancarla Trevisan (54.52).

L’Italia ha tagliato il traguardo in quarta posizione e il crono era già sufficiente per il ripescaggio, ma poi è arrivata anche la squalifica degli USA per un passaggio di testimone fuori zona tra terza e quarta frazione e così le azzurre sono terze alle spalle della Gran Bretagna (3:23.33) e il Belgio (3:23.63). Nell’altra batteria ha primeggiato la Giamaica (3:22.74) davanti a Canada (3:23.29) e Olanda (3:23.75), tempo di ripescaggio per la Polonia (3:24.05) e l’Irlanda (3:26.18). La Francia è stata ripescata e quindi ci sarà una finale a nove.

Foto: Colombo/FIDAL