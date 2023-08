Atletica, Simonelli e Fofana in semifinale ai Mondiali: gli azzurri avanzano sui 110 hs, Holloway miglior tempo

Lorenzo Simonelli e Hassane Fofana si sono qualificati alle semifinali dei 110 ostacoli ai Mondiali 2023 di atletica leggera. I due azzurri hanno superato le batterie, entrambi chiudendo al quarto posto nelle rispettive serie: il 21enne laziale ha corso in 13.50 (vento nullo) nella terza, terminando alle spalle del senegalese Louis François Mendy (13.24), dello statunitense Freddie Crittenden (13.40) e del polacco Damian Czykier (13.49); il 31enne lombardo ha invece chiuso in 13.53 (0,5 m/s di vento a favore) dietro al francese Wilhem Belocian (13.31), al giapponese Shunsuke Izumiya (13.33) e al brasiliano Rafael Pereira (13.52).

I nostri portacolori hanno superato il turno come ci si auspicava alla vigilia, anche se in semifinale occorrerà offrire una prestazione tecnica più convincente, con una migliore ritmica tra le barriera e un piglio più deciso. Fofana si è fermato a un decimo dalla stagionale siglato un paio di mesi fa a Turku e a 11 centesimi dal proprio personale di due anni fa. Simonelli era sceso al personale di 13.33 in occasione degli Europei Under 23 poi chiusi al secondo posto.

Il miglior tempo del turno è in favore dello statunitense Grant Holloway, super favorito della vigilia capace di spingersi fino a 13.18. Attenzione al già citato Mendy, ma risponde presente anche il giamaicano Hansle Parchment (13.30). Bene anche il britannico Tade Ojora (13.32), lo spagnolo Enrique Llopis (13.33), il cipriota Milan Trajkovic (13.33), il giapponese Shunsuke Izumiya (13.33), il francese Sasha Zhoya (13.35).

Foto: Colombo/FIDAL