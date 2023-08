Atletica, Lorenzo Patta: “Questo è il tempo che valiamo”

L’Italia ha vinto la seconda batteria della staffetta 4×100 metri maschile in 37″65 ai Mondiali 2023 di atletica leggera, passando alla finale con il miglior tempo assoluto (e la miglior prestazione mondiale stagionale): la terza frazione è stata assegnata a Lorenzo Patta.

L’azzurro, che invece alle Olimpiadi di Tokyo era stato schierato al lancio, ha parlato a caldo ai microfoni di Rai Sport, ripercorrendo non soltanto la propria prestazione, ma anche la vigilia di questa gara iridata, movimentata da qualche preoccupazione.

Il bilancio di Lorenzo Patta: “Prima della gara ero un po’ scettico, dato vengo da un infortunio. Questo è il tempo che valiamo, non i vari 38″30, e sono contento che sia venuto nel momento giusto. Ora ci giochiamo tutto come a Tokyo, in finale l’Italia sicuramente correrà“.

