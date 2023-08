Atletica, Nadia Battocletti in finale mondiale sui 5000: “Gara davvero tosta, non me l’aspettavo”

Nadia Battocletti parte forte e si qualifica con margine per la finale dei 5000 metri ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Budapest. La talentuosa mezzofondista trentina è arrivata settima nella sua batteria (resa durissima dal ritmo imposto da Hassan e Kipyegon) con il crono di 14’41″78, a meno di mezzo secondo dal suo fresco record italiano.

“Diciamo che è stata una gara davvero tosta. Ieri dicevo in conferenza che non avrebbero messo la gara dura, poi quando ho visto dopo i primi 200 metri che Hassan andava davanti ho pensato che avrebbe voluto far stancare le altre, perché punta all’oro anche se è stanca dopo i 1500. Ho avuto un po’ di alti e bassi in gara, perché vedevo che il ritmo era bello alto e mi decocentravo spesso, il che non è da me“, racconta la campionessa europea U23 in carica.

“Sono felice di essermi riconfermata. Nell’ultimo giro ho visto che se avessi fatto un minimo di sprint sarei riuscita a fare il record italiano, poi non so sinceramente cosa mi sia frullato per la testa. Magari il fatto di essere comunque qualificata, perché ero tra le prime 8, e volevo fare il record in finale. Speriamo“, prosegue Nadia ai microfoni della Rai.

“Due anni fa a Tokyo avevano vinto con 14’36”, mentre oggi in batteria hanno fatto addirittura meno. Qui fa davvero tanto caldo e quando arrivo al traguardo ho sempre la voglia di buttarmi a terra, con il ghiaccio e l’acqua, comunque sto bene. Sono assolutamente soddisfatta di come è andata. Questo imprevisto, di non aver considerato bene una gara di questo genere e averla comunque affrontata, mi consentirà di fare un passo avanti di maturità“, conclude l’azzurra.

Foto: Colombo/Fidal