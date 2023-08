Atletica, Mattia Furlani vola oltre gli 8 metri e approda in finale nel lungo agli Europei U20

Dopo quasi due mesi, Mattia Furlani torna a volare oltre gli 8 metri e lancia un segnale molto incoraggiante a proposito della sua condizione in vista degli imminenti Campionati Mondiali di Budapest. Il talentuoso diciottenne azzurro, impegnato in questi giorni a Gerusalemme per gli Europei Under 20 di atletica leggera 2023, ha sbrigato la pratica qualificazione con un solo salto confermandosi il grande favorito per la medaglia d’oro nel lungo.

Il romano classe 2005 ha centrato dunque il pass per la Finale al primo tentativo, atterrando a 8.07 metri con vento leggermente favorevole (+0.6 m/s) e facendo meglio di oltre 30 cm rispetto al 7.75 che valeva il passaggio del turno automatico. Furlani ha trovato un’ottima asse di battuta, sprigionando tutti i suoi cavalli e stampando la miglior misura di giornata con 20 cm di margine sul rivale bulgaro Bozhidar Saraboyukov.

Mattia, campione continentale Under 18 in carica, si presenterà domani (ore 16.1o italiane) al via della finale con i favori del pronostico e con l’obiettivo di avvicinare o se possibile ritoccare il primato personale stabilito ad inizio giugno nel meeting olandese di Hengelo con 8.24 per consolidare il suo ruolo di outsider verso la rassegna iridata assoluta.

Insieme a Furlani ci sarà anche il milanese Francesco Inzoli tra i 12 finalisti del salto in lungo, dopo aver eguagliato il suo PB con un 7.59 ventoso (+2.8 m/s) che gli è valso la dodicesima e ultima posizione utile per superare il taglio. Niente da fare invece per Mattia Benente, che non è andato oltre i 7.00 metri del suo secondo balzo.

Foto: Grana/FIDAL