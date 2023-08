Atletica, quali azzurri seguire agli Europei U20: tutte le carte da medaglia, Furlani la stella

In mattinata sono cominciati ufficialmente i Campionati Europei Under 20 di atletica leggera 2023, in corso di svolgimento al Givat Ram Stadium di Gerusalemme fino a giovedì 10 agosto. Quest’oggi si disputeranno solo batterie, turni di qualificazioni e le prime prove dell’eptathlon, mentre i primi titoli verranno assegnati nella giornata di domani.

L’Italia si presenta nella località israeliana con una maxi-spedizione di 93 atleti (50 uomini e 43 donne) per cercare di migliorare notevolmente il bottino di 2 argenti e 6 bronzi conquistati nell’ultima edizione andata in scena due anni fa a Tallinn. La selezione tricolore può contare su tante possibili carte da medaglia, senza dimenticare molti outsider in grado di inserirsi nella sfida per il podio.

La stella di questa squadra risponde al nome di Mattia Furlani, favorito d’obbligo per l’oro nel salto in lungo dopo aver registrato nel 2023 un 8,24 regolare ed un sensazionale 8,44 ventoso. Miglior accredito stagionale anche per Edoardo Stronati nel salto in alto (dopo aver stabilito in inverno il nuovo primato nazionale indoor di categoria con 2,24), oltre a Diego Giampaolo e Giulia Gabriele nelle 10 km di marcia.

Ambizioni importanti in ottica medaglie tra gli altri anche per Simone Bertelli nel salto con l’asta, Marta Amani (bronzo mondiale U20 in carica) nel lungo, Anna Musci nel getto del peso, la 17enne Erika Saraceni (a pochi giorni dal successo agli Eyof di Maribor con 13,42) nel salto triplo, la quattrocentista Ludovica Cavo e l’ottocentista Gloria Kabangu.

Foto: Grana/FIDAL