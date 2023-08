L’Italia spera di essere protagonista con la 4×400 ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Le due staffette del miglio scenderanno in pista questa sera per disputare le rispettive batterie e andare a caccia della qualificazione alle finali: staccheranno il pass le prime tre classificate di ciascuna batteria e i due migliori tempi di ripescaggio.

Ayomide Folorunso sarà chiamata a trascinare la formazione femminile. La finalista iridata dei 400 ostacoli correrà in seconda frazione, ricevendo il testimone da Alice Mangione e passando il bastoncino ad Alessandra Bonora. A Giancarla Trevisan spetterà l’ultimo giro di pista. Donne in pista alle ore 20.07 in una seconda batteria di fuoco dove campeggiano Gran Bretagna e USA: bisognerà fare la corsa su Cuba, Svizzera, Belgio, Ungheria, Irlanda e Botswana per provare a passare il turno.

Alessandro Sibilio torna in scena dopo la discussa semifinale dei 400 ostacoli, dove avrebbe meritato la qualificazione alla finale ma in cui il norvegese Karsten Warholm non è stato squalificato nonostante un passaggio irregolare di barriere. Il campano è stato inserito in ultima frazione. Davide Re al lancio dopo essersi ben distinto nella gara individuale, la fase centrale di gara sarà con Edoardo Scotti e Lorenzo Benati. Gli uomini correranno alle ore 19.42 nella seconda batteria, in quinta corsia. Tante insidie a partire da Giamaica, Francia, Olanda, Belgio ma anche Kenya, Germania e Sri Lanka.

FORMAZIONI ITALIA BATTERIE 4X400 AI MONDIALI

MASCHILE: Davide Re, Edoardo Scotti, Lorenzo Benati, Alessandro Sibilio

FEMMINILE: Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Alessandra Bonora, Giancarla Trevisan

Foto: Colombo/FIDAL