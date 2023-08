Atletica, Folorunso sesta al mondo nei 400 hs: “La prossima volta magari seguirò la Bol senza scoppiare”

Ayomide Folorunso non riesce a correre nuovamente sotto i 54″ dopo lo strepitoso record italiano firmato in semifinale (53″89), ma si conferma più veloce rispetto al suo vecchio record personale e chiude al sesto posto in 54″19 la finale dei 400 metri con ostacoli ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera sulla pista di Budapest.

“Tra un po’ è più difficile arrivare qui in zona mista che fare la gara… Volevo fare una gara in cui raccoglievo i morti sul rettilineo finale (ride, ndr). Dovevo avere pazienza nella prima parte, perché tutte sarebbero andate dietro alla Bol e qualcuna sarebbe scoppiata alla fine“, le prime parole a caldo di un’esausta Ayo ai microfoni della Rai.

“Il mio obiettivo era andare a caccia di chi sarebbe ‘morto’ sul rettilineo finale per aver fatto una gara scriteriata. Ovviamente ho perso qualche decimo prezioso credo tra il quinto ed il sesto ostacolo, che mi avrebbe donato un tempo un po’ migliore“, spiega la primatista italiana dopo aver raggiunto il miglior risultato della carriera in una rassegna iridata.

Sul livello espresso dalle altre finaliste nei 400 hs: “Come avete visto hanno corso fortissimo, però è un piacere essere tra queste donne forti perché comunque vuol dire che ci siamo. La prossima volta magari riuscirò anch’io a seguire la Bol e a non morire“.

