Atletica, Dalia Kaddari eliminata in semifinale sui 200 metri: “Sono un po’ delusa, non era il tempo che mi aspettavo”

Dalia Kaddari non riesce ad effettuare un passo avanti prestazionale rispetto alle batterie e chiude in sesta posizione la prima semifinale dei 200 metri ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso di svolgimento al National Athletics Centre di Budapest. La velocista sarda ha corso in 22″75 (vento praticamente nullo), a 8 centesimi dal primato stagionale firmato ieri e a 11 dal record personale.

L’azzurra, fuori dai giochi anche nell’ottica dei tempi di ripescaggio, è rimasta distante quasi mezzo secondo dalla qualificazione per la finale iridata pagando forse anche il fatto di dover gareggiare nella seconda corsia: “Ci ho provato fino alla fine. Sicuramente questa corsia sui 200 non è una delle migliori, però bisogna saper correre in tutte le corsie anche perché se mi dovesse mai capitare in finale accetterei volentieri anche la 2“.

“Ho corso bene, chiaramente in un’altra corsia avrei avuto dei punti di riferimento. Ho fatto la mia gara. Chiaramente non era il tempo che mi aspettavo, però va bene così. Sono un po’ delusa, ma ci sta“, aggiunge Kaddari ai microfoni della Rai dopo la sua gara. Il Mondiale della nativa di Cagliari non è ancora finito, in attesa di capire se verrà schierata nelle batterie della staffetta 4×100 in programma domani sera.

