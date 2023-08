Atletica, Ayomide Folorunso in finale nei 400 hs: “Non ero venuta a vendere arachidi, ho dato tutta me stessa”

Ayomide Folorunso prosegue la sua grande crescita e conquista in un colpo solo un triplice obiettivo al termine di una splendida semifinale dei 400 ostacoli ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Budapest. La 26enne di Fidenza ha infatti centrato il pass per la finale iridata (grazie al secondo tempo di ripescaggio), migliorando di 33 centesimi il suo record italiano e correndo per la prima volta sotto ai 54″ con un fantastico 53″89.

“Tante cose miracolose (ride, ndr)… Oggi prima della partenza dietro al blocco mi veniva quasi da sorridere perché avevo proprio quella calma e pace interiore, volevo uscire a testa alta da questa gara. Ieri mia mamma mi diceva (in dialetto yoruba): ‘Io detesto le lacrime da coccodrillo, perché gli atleti che sono qui non sono venuti a vendere le arachidi’. Ed in effetti le ho dato ragione, siamo venuti qui per dare il meglio“, dichiara a caldo l’italo-nigeriana ai microfoni della Rai.

“Oggi volevo uscire con la consapevolezza di aver dato il mio massimo. Avevo un bel treno davanti a me, ero proprio nella posizione migliore dentro la mischia ed io volevo approfittarne per sfidare anche me stessa. Sono scesa in pista con la mentalità di provarci e sono contentissima, non mi sembra vero! Domani c’è riposo, poi nella finale avrò gli occhi sgranati. Non so se mi daranno la corsia 2 o 3, ma poco importa, per oggi va bene così“, aggiunge Folorunso.

Foto: Colombo/Fidal