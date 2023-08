Atletica, Ayomide Folorunso: “Batteria ok, non volevo forzare troppo nella prima parte”

Ayomide Folorunso comincia molto bene il suo percorso iridato nei 400 ostacoli e si qualifica in scioltezza per le semifinali ai Campionati Mondiali 2023 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Budapest. L’italo-nigeriana ha corso in 54″30, ottenendo il terzo posto nella sua batteria con una notevole progressione e avvicinandosi a 8 centesimi dal suo recente record nazionale.

“Devo dire che ho dimezzato i miei tempi di recupero dopo le gare, quindi molto bene. Mi è sembrata una gara abbastanza ok, anche se nel passaggio sull’ostacolo mi sentivo un po’ accartocciata se devo essere onesta. Comunque sono cose che posso migliorare“, le prime parole a caldo di ‘Ayo’ in zona mista ai microfoni della Rai dopo la sua prova.

“Non volevo forzare troppo nella prima parte di gara. È tutta la stagione che corro in una corsia alta, quindi questa volta non ho nemmeno battuto ciglio dopo il sorteggio. Anzi, meglio così, ho fatto la mia gara e ci vediamo sul rettilineo finale“, racconta la 26enne di Fidenza.

“Il mio obiettivo era passare tra le prime tre e se possibile tra le prime due. Poi ho visto questo siluro all’inizio passarmi in ottava corsia e ho pensato ‘ma dove va questa? Vabbè, fa niente, ci vediamo dopo’. Sapevo comunque che questa ragazza poteva essere una mina vagante, perché ogni tanto tira fuori dei tempi incredibili dal nulla. Alla fine siamo ad un Mondiale e tutti sono qui per dare il massimo“, prosegue la primatista italiana della specialità.

“Ho la consapevolezza che il lavoro è quello giusto. Non sono da meno rispetto alle altre, anzi. Ci ho messo un po’ ad avvicinarmi, ma guardando indietro nella mia carriera ho sempre fatto dei piccoli passi avanti. Alla fine però le sto raggiungendo“, conclude l’azzurra.

Foto: Grana/FIDAL