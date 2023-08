Amichevoli Serie A settimana 7-13 agosto: chi gioca, calendario, programma, orari

Signore e signori si apre l’ultima settimana senza la Serie A. L’edizione 2023-2024 del massimo campionato italiano di calcio, infatti, prenderà il via nel prossimo weekend (19-20 agosto) e, di conseguenza, le squadre si preparando per presentarsi nelle migliori condizioni all’appuntamento dell’esordio stagionale.

Mentre ha preso il via ufficialmente anche la Coppa Italia (per cui le amichevoli si riducono numericamente) non mancheranno nei prossimi giorni gli ultimi test in vista della prima giornata del campionato. Come tradizione, più ci si avvicina al fischio d’inizio della Serie A, si va ad alzare l’asticella della difficoltà e, infatti, vedremo diverse amichevoli di altissimo livello.

Quale sarà il programma? Martedì 8 agosto si inizierà con Monza-Milan per il primo “Trofeo Silvio Berlusconi”, quindi mercoledì 9 agosto toccherà all’Inter sfidare il Red Bull Salisburgo. Venerdì 10 agosto di nuovo in campo Napoli e Fiorentina, quindi sabato 12 agosto oltre al rientro in campo immediato dei viola contro l’OFI Creta e la Roma che sarà di scena in Albania, si chiuderà con un interessantissimo Juventus-Atalanta a Cesena.

Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio il programma delle amichevoli di questa settimana.

PROGRAMMA AMICHEVOLI SERIE A 7-13 AGOSTO

Lunedì 7 agosto

Nessuna amichevole in programma

Martedì 8 agosto

Ore 20.45 Monza-Milan

Mercoledì 9 agosto

Ore 19.00 Salisburgo-Inter

Giovedì 10 agosto

Nessuna amichevole in programma

Venerdì 11 agosto

Ore 18.30 Napoli-Apollon Limassol

Ore 20.00 Fiorentina-Sestri Levante

Sabato 12 agosto

Ore 20.00 Fiorentina-OFI Creta

Ore 20.00 Partizani Tirana-Roma

Ore 20.30 Juventus-Atalanta

Domenica 13 agosto

Nessuna amichevole in programma

