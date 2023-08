America’s Cup, tra poco torna Luna Rossa! Date, programma e orari delle regate preliminari di metà settembre

Manca poco più di un anno alla America’s Cup, che andrà in scena tra settembre e ottobre del 2024 nelle acque di Barcellona. I sei equipaggi iscritti alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo si stanno allenando per farsi trovare pronti all’appuntamento. Luna Rossa si è preparata alacremente nel Golfo di Cagliari con il suo prototipo LEQ 12, utile per raccogliere i dati necessari alla costruzione dell’AC75, la barca che prenderà effettivamente parte alla prestigiosa manifestazione velica.

Il sodalizio italiano dovrà fronteggiare i britannici di Ineos Britannia, gli svizzeri di Alinghi, gli statunitensi di American Magic e i francesi di K Challenge nel torneo degli sfidanti. Chi riuscirà ad avere la meglio si guadagnerà il diritto di fronteggiare Team New Zealand nel match race che metterà in palio la Vecchia Brocca. In questo periodo che ci conduce alla 37ma America’s Cup, gli organizzatori hanno previsto degli eventi di avvicinamento.

La prima “preliminary regatta” (regata preliminare) avrà luogo a Vilanova i la Geltrù (Spagna) dal 15 al 17 settembre 2023, dove vedremo all’opera i vari team e potremo emozionarci nuovamente con Luna Rossa. Attenzione: le squadre scenderanno in acqua con gli AC40, ovvero le barche in miniatura che saranno impiegate anche nella Coppa America femminile e in quella giovanile. Per vedere in acqua gli AC75 bisognerà aspettare il 2024.

Si tratta nei fatti di quelle che nel recente passato si chiamavano World Series, ovvero delle regate di avvicinamento al grande evento, utili per provare le imbarcazioni e per scaldare l’interesse del grande pubblico. Vilanova i la Geltrù è una località a circa 45 km a sud-ovest di Barcellona (si è sempre in Catalogna, Spagna), perfetta in termini logistici.

La America’s Cup 2024 sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1 e Canale 20. Mediaset ha annunciato di aver acquistato i diritti televisi free-to-air per l’Italia e dunque manderà in onda tutte le regate della competizione sportiva più antica al mondo, che andrà in scena nelle acque di Barcellona dal 22 agosto 2024 a fine ottobre 2024. Il Biscione avrà modo di diffondere anche le immagini riguardanti gli eventi preliminari previsti nei prossimi mesi, ovvero le tappe delle World Series previste a Vilanova i La Geltrù (Spagna, 14-17 settembre) e a Jeddah (Arabia Saudita, 29 novembre-2 dicembre).

CALENDARIO “PRELIMINARY REGATTA” AMERICA’S CUP

Venerdì 15 settembre

15.30-17.00 Regate

Sabato 16 settembre

15.30-17.00 Regate

Domenica 17 settembre

15.30-17.00 Regate

PROGRAMMA “PRELIMINARY REGATTA” AMERICA’S CUP: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Mediaset (Italia 1 o Canale 20, palinsesto da definire); Sky (palinsesto da definire).

Diretta streaming: Mediaset Play, Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

