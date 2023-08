Moto2, Aldeguer vince la sua prima gara a Silverstone. Acosta sul podio, Arbolino perde la leadership iridata

Fermin Aldeguer mette in mostra finalmente tutto il suo talento, intravisto solo a sprazzi da quando è sbarcato nel Motomondiale, e conquista il suo primo successo in Moto2 (diventando il terzo più giovane vincitore di sempre in questa categoria alle spalle di Pedro Acosta e Marc Marquez) aggiudicandosi il Gran Premio di Gran Bretagna 2023, valido come nono round della stagione.

Il diciottenne nativo di Murcia ha dominato quest’oggi a Silverstone, facendo la differenza con un passo impressionante nella seconda parte della corsa e trionfando con oltre 2″ di margine sui connazionali Aron Canet e Pedro Acosta, che hanno completato un podio tutto spagnolo rispettivamente in seconda e terza posizione.

Quarta piazza per l’americano Joe Roberts, bravo a regolare il gruppo inseguitore davanti a Manuel Gonzalez, Barry Baltus, Sam Lowes, Ai Ogura e Somkiat Chantra. Giornata da dimenticare per Tony Arbolino, solo 10° nonostante una buona partenza e scavalcato dal rivale Acosta in testa al campionato. Doppia caduta pesantissima in ottica iridata per Jake Dixon e Alonso Lopez.

Dopo nove gare, Acosta balza dunque al comando del Mondiale Moto2 con un margine di 2 punti su Arbolino, 52 su Dixon, 60 su Canet, 64 su Lopez, 81 su Salac e 82 su Aldeguer.

CLASSIFICA GP GRAN BRETAGNA MOTO2 2023

1 Fermín ALDEGUER 54 35:37.758 35:37.758 2:05.405 CAG SpeedUp Boscoscuro 2 Aron CANET 40 2.546 2.546 2:06.124 Pons Wegow Los40 Kalex 3 Pedro ACOSTA 37 1.337 3.883 2:05.962 Red Bull KTM Ajo Kalex 4 Joe ROBERTS 16 2.577 6.460 2:06.156 Italtrans Racing Team Kalex 5 Manuel GONZALEZ 18 0.702 7.162 2:06.000 Correos Prepago Yamaha VR46 Team Kalex 6 Barry BALTUS 7 0.412 7.574 2:06.600 Fieten Olie Racing GP Kalex 7 Sam LOWES 22 0.049 7.623 2:06.108 ELF Marc VDS Racing Team Kalex 8 Ai OGURA 79 1.515 9.138 2:05.629 IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 9 Somkiat CHANTRA 35 3.142 12.280 2:05.846 IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 10 Tony ARBOLINO 14 0.814 13.094 2:06.427 ELF Marc VDS Racing Team Kalex 11 Jeremy ALCOBA 52 3.477 16.571 2:06.149 QJMOTOR Gresini Moto2™ Kalex 12 Celestino VIETTI 13 0.137 16.708 2:06.543 Fantic Racing Kalex 13 Filip SALAC 12 0.120 16.828 2:06.065 QJMOTOR Gresini Moto2™ Kalex 14 Albert ARENAS 75 2.007 18.835 2:06.761 Red Bull KTM Ajo Kalex 15 Darryn BINDER 15 10.226 29.061 2:07.016 Liqui Moly Husqvarna Intact GP Kalex 16 Lukas TULOVIC 3 0.495 29.556 2:06.803 Liqui Moly Husqvarna Intact GP Kalex 17 Bo BENDSNEYDER 64 8.881 38.437 2:06.802 Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 18 Alex ESCRIG 17 2.401 40.838 2:06.995 Forward Team Forward 19 Marcos RAMIREZ 24 2.015 42.853 2:08.413 Forward Team Forward 20 Zonta VD GOORBERGH 84 2.286 45.139 2:08.527 Fieten Olie Racing GP Kalex 21 Izan GUEVARA 28 20.611 1:05.750 2:08.260 GASGAS Aspar Team Kalex 22 Kohta NOZANE 5 4.938 1:10.688 2:09.683 Correos Prepago Yamaha VR46 Team Kalex NC Alonso LOPEZ 21 1:10.475 2:06.268 CAG SpeedUp Boscoscuro NC Sergio GARCIA 11 1:10.575 2:06.255 Pons Wegow Los40 Kalex NC Jake DIXON 96 1:10.675 GASGAS Aspar Team Kalex NC Rory SKINNER 33 1:11.259 NC Borja GOMEZ 72 1:11.342 Fantic Racing Kalex NC Taiga HADA 23 1:11.437 NC Dennis FOGGIA 71 1:11.490 Italtrans Racing Team Kalex

Credit: Valerio Origo