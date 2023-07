WTA Washington 2023: il tabellone. Pegula, cammino difficile. Subito Svitolina-Azarenka

Dal 2012 a Washington, per la prima volta il combined ATP-WTA lo è anche in fatto di categoria. Se negli anni precedenti l’evento femminile era stato un 250, questa volta assume i contorni di un 500. E si spera venga anche trattato un po’ meglio in termini di ordine di gioco, visti tanti fatti accaduti negli anni passati.

Numero 1 del seeding è l’americana Jessica Pegula, che però ha un tabellone irto di pericoli. Il primo è Sofia Kenin: l’ex vincitrice Slam sta forse (ri)trovando una strada. Ma quello spot vede in scena un confronto che non è in alcun modo riconducibile a un primo turno: Elina Svitolina contro Victoria Azarenka, con tutto quel che di significativo hanno le due giocatrici per il tennis femminile recente.

Non va tanto meglio alle altre comprese tra le prime quattro teste di serie, anche se va detto che forse la miglior sorte è toccata alla greca Maria Sakkari. Per quanto riguarda Coco Gauff, infatti, può essere facile pescare la ceca Karolina Pliskova e poi, sullo slancio, la svizzera Belinda Bencic (a meno di un paio di possibili ribaltoni).

Quanto alla francese Caroline Garcia, dovrà testarsi probabilmente in un confronto importante con la canadese Bianca Andreescu (che però deve fare attenzione all’ucraina Marta Kostyuk) e poi avrà la vincitrice del 2022, la russa Liudmila Samsonova.

WTA 500 WASHINGTON 2023: TABELLONE

Pegula (USA) [1]-Bye

Kenin (USA) [WC]-Qualificata

Svitolina (UKR) [WC]-Azarenka

Mertens (BEL)-Kasatkina [5]

Sakkari (GRE) [4]-Bye

Pera (USA)-Qualificata

Brady (USA) [PR]-Kalinina (UKR)

Zheng (CHN)-Keys (USA) [7]

Bencic (SUI) [6]-Potapova

Stephens (USA)-Qualificata

Qualificata-Ka. Pliskova (CZE)

Bye-Gauff (USA) [3]

Samsonova [8]-Collins (USA) [WC]

Cirstea (ROU)-Martic (CRO)

Andreescu (CAN) [WC]-Kostyuk (UKR)

Bye-Garcia (FRA) [2]

Foto: LaPresse