ATP Washington 2023: il tabellone. Possibili scintille con Fritz-Murray al terzo turno

Tabellone a 48, come ormai da tradizione, per l’ATP 500 di Washington, una pietra miliare dell’estate americana precedente l’accoppiata di Masters 1000 Canada (Toronto o Montreal a seconda dei casi)-Cincinnati. Sono diversi gli argomenti che tale evento propone: andiamo a sviscerarli.

Prima di tutto, c’è subito una possibile grande chance per il pubblico locale: quello di poter vedere uno contro l’altro Taylor Fritz ed Andy Murray in un terzo turno che, se si realizzasse, regalerebbe scintille in quantità viste le qualità dei due.

Subito sotto a livello di sorteggio, poi, ci sono quattro figure che hanno guadagnato attenzione per motivi differenti: Christopher Eubanks, la sorpresa di Wimbledon, Kei Nishikori, di ritorno sul circuito maggiore, Kevin Anderson, uscito dal ritiro, e Adrian Mannarino, vincitore a Newport.

Anche in basso i potenziali scontri di grido non mancano: all’orizzonte ci sono Shelton-Tiafoe (anche se il primo quest’anno di costanza non ne vuol sentire parlare) e Korda-Evans, il che dovrebbe poter garantire elevato spettacolo. Ma c’è sempre da tenere d’occhio la sana follia in formato serve&volley di Maxime Cressy.

ATP 500 WASHINGTON 2023: TABELLONE

Fritz (USA) [1]-Bye

Qualificato-Purcell (AUS)

Vukic (AUS)-Nakashima (USA)

Bye-Murray (GBR) [15]

Eubanks (USA) [11]-Bye

Harris (RSA)-Nishikori (JPN) [WC]

Anderson (RSA) [WC]-Thompson (AUS)

Bye-Mannarino (FRA) [7]

Hurkacz (POL) [4]-Bye

Qualificato-Mmoh (USA)

Giron (USA)-Albot (MDA)

Bye-Wolf (USA) [16]

Griekspoor (NED) [12]-Bye

Moutet (FRA)-Broady (GBR)

Monfils (FRA) [WC]-Qualificato

Bye-Bublik (KAZ) [6]

Dimitrov (BUL) [5]-Bye

McDonald (USA)-Schwartzman (ARG)

Ruusuvuori (FIN)-Lestienne (FRA)

Bye-Nishioka (JPN) [10]

Humbert (FRA) [13]-Bye

Daniel (JPN)-Kokkinakis (AUS)

Watanuki (JPN)-Wu (CHN)

Bye-Auger-Aliassime (CAN) [3]

Korda (USA) [8]-Bye

Cressy (USA)-Shevchenko

Qualificato-Barrere (FRA)

Bye-Evans (GBR) [9]

Shelton (USA) [14]-Bye

Qualificato-Gomez (ECU)

Karatsev-qualificato

Bye-Tiafoe (USA) [2]

Foto: LaPresse