WTA Varsavia 2023: il tabellone. Giorgi e Stefanini al via, torna in campo Iga Swiatek

Dopo i successi della belga Maryna Zanevska nel 2021 e della francese Caroline Garcia (che non torna a difendere il titolo) nel 2022, il 2023 del WTA 250 di Varsavia vuole essere quello buono per Iga Swiatek. La numero 1 del mondo torna in campo; l’anno scorso uscì di scena ai quarti, ma stavolta vuole prendersi la rivincita a livello generale dando una gioia, così, alla sua gente.

In chiave Italia ci sono due giocatrici nel tabellone. Per Lucrezia Stefanini è subito complicato il confronto con una delle maggiori promesse del panorama internazionale, la ceca Linda Fruhvirtova; dovesse riuscire nel colpo avrebbe uno spot davvero molto interessante per andare avanti.

Quanto a Camila Giorgi, accreditata della testa di serie numero 6, le tocca in sorte come esordio quello con la tedesca Tatjana Maria. Il seguito è insidioso, anche e soprattutto perché c’è la danese Clara Tauson, in cerca di ritorno in voga dopo un periodo difficile, e da quelle parti c’è la numero 2 del seeding, la ceca Karolina Muchova.

Il torneo è diventato suo malgrado protagonista nelle cronache perché a Vera Zvonareva è stato impedito di partecipare. La russa aveva infatti cercato di arrivare, con un visto francese, in Polonia, ma dalla Serbia. Per di più, in relazione alla guerra mossa dalla Russia contro l’Ucraina, l’ex numero 2 del mondo è stata dichiarata (non da pochi giorni) personaggio sgradito in Polonia.

WTA 250 VARSAVIA 2023: TABELLONE

Swiatek (POL) [1]-Abduraimova (UZB)

Liu (USA)-Yuan (CHN)

Kucova (SVK) [PR]-Hruncakova (SVK)

Qualificata-Noskova (CZE) [8]

Siniakova (CZE) [3]-Watson (GBR)

Ponchet (FRA)-Qualificata

Hibino (JPN)-Wickmayer (BEL)

Martincova (CZE)-Zhang (CHN) [5]

L. Fruhvirtova (CZE) [7]-Stefanini (ITA)

Qualificata-Burrage (GBR)

Chwalinska (POL) [WC]-Siegemund (GER)

Xiyu Wang (CHN)-Zhu (CHN) [4]

Giorgi (ITA) [6]-Maria (GER)

Tauson (DEN)-Snigur (UKR)

Qualificata-Ewald (POL) [WC]

Sasnovich-Muchova (CZE) [WC] [2]

Foto: LiveMedia/Rob Prange/DPPI – LivePhotoSport.it