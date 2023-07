WTA Varsavia 2023: debutta bene Iga Swiatek, è anche il giorno felice di Stefanini

Undici partite concluse, una sospesa per il calar del sole, tanto spettacolo in quel di Varsavia. E anche un po’ d’Italia, visto come Lucrezia Stefanini è capace di battere la numero 7 del seeding, la ceca Linda Fruhvirtova, una delle giocatrici più quotate nel tennis di un futuro che, per certi versi, è anche già presente.

Ma oggi, nel WTA 250 polacco, è tempo di debutto per Iga Swiatek. Non servono le marce alte alla numero 1 del mondo per battere l’uzbeka Nigina Abduraimova per 6-4 6-3. Deve ancora conoscere il nome dell’avversaria, dato che l’americana Claire Liu e la cinere Yue Yuan si sono dovute fermare sul 4-4 del primo parziale.

Il risultato più roboante, ma solo relativamente, è quello relativo alla ceca Tereza Martincova, vittoriosa sulla cinese Shuai Zhang (il cui nome è ormai sulla bocca di mezzo mondo del tennis per quanto di disgustoso accaduto contro di lei a Budapest) per 7-6(3) 6-4. C’è anche il nome della prossima avversaria di Stefanini, ed è Jodie Burrage: per la britannica rimonta sull’indiana Ankita Raina in un match che ha visto il servizio trasformarsi in un optional.

Difficoltà importanti per due ceche dall’evoluzione differente. La numero 8 del seeding Linda Noskova, 18 anni e tanta voglia di continuare a emergere, suda due ore e mezza per rientrare sula croata Jana Fett, mentre la testa di serie numero 2, Karolina Muchova, già finalista al Roland Garros, fa il suo esordio sul veloce polacco riuscendo a disinnescare sostanzialmente nello stesso tempo la bielorussa Aliaksandra Sasnovich.

WTA VARSAVIA 2023: RISULTATI DI OGGI

Swiatek (POL) [1]-Abduraimova (UZB) 6-4 6-3

Liu (USA)-Yuan (CHN) 4-4 sospesa

Noskova (CZE) [8]-Fett (CRO) 4-6 7-6(4) 6-3

Hatouka [Q]-Ponchet (FRA) 6-4 3-6 7-5

Martincova (CZE)-Zhang (CHN) [5] 7-6(3) 6-4

Stefanini (ITA)-L. Fruhvirtova (CZE) [7] 6-1 7-6(4)

Burrage (GBR)-Raina (IND) [Q] 4-6 6-4 7-6(4)

Zhu (CHN) [4]-Xiyu Wang (CHN) 6-4 6-2

Maria (GER)-Stevanovic (SRB) [LL] 6-3 6-1

Tauson (DEN)-Snigur (UKR) 6-2 6-3

Sramkova (SVK) [Q]-Ewald (POL) [WC] 6-2 6-2

Muchova (CZE) [WC] [2]-Sasnovich 4-6 7-6(0) 6-3

Foto: LaPresse