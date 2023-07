WTA Varsavia 2023, Lucrezia Stefanini elimina Linda Fruhvirtova ed approda agli ottavi

Lucrezia Stefanini elimina all’esordio la ceca Linda Fruhvirtova, numero 7 del seeding del torneo WTA 250 di Varsavia 2023 di tennis: sul cemento outdoor polacco l’azzurra si impone con lo score di 6-1 7-6 (4) in due ore di gioco ed affronterà la vincente della sfida tra l’indiana Ankita Raina e la britannica Jodie Burrage.

Nel primo set la ceca tiene il servizio in apertura ai vantaggi risalendo da 0-30, poi sale in cattedra Stefanini, che centra tre break consecutivi, tutti ottenuti a 30 dopo essersi portata sul 15-40, mentre l’azzurra tiene sempre la battuta senza concedere palle break. Il risultato è il 6-1 in mezz’ora con cui si conclude la frazione.

Il secondo parziale si trasforma ben presto in una battaglia: la ceca in apertura trova il break ai vantaggi, scappando poi sul 2-0, ma l’azzurra dopo aver evitato lo 0-3 firma addirittura il controbreak a zero che vale il 2-2. Nuovo strappo della ceca al termine di un quinto game fiume, con seguente allungo sul 4-2. Stefanini resta in scia e poi nell’ottavo game sciupa la palla per il controbreak. La ceca va a servire per il set ma cede a zero la battuta, ottiene un nuovo strappo ma perde ancora il servizio a 30. Si va al tie break: Stefanini allunga sul 3-1 e poi scappa sul 5-2 con doppio minibreak di margine. L’azzurra ne perde uno ma si procura tre match point ed al secondo chiude sul 7-4 dopo un’ora e mezza di gioco nel solo secondo set.

Le statistiche premiano l’azzurra, che vince 85 punti contro i 67 dell’avversaria, ma soprattutto salva 6 delle 9 palle break concesse, sfruttandone invece 6 delle 10 avute. Stefanini mette a segno 3 ace e commette 4 doppi falli, mentre Fruhvirtova ne commette 10, contribuendo così ad un lacunoso 32% con la seconda (9/28).

