Wimbledon, Sinner festeggia la semifinale: “Tanti sacrifici per essere qui. Ora Djokovic? Non perde da 10 anni sul Centrale…”

Grandissimo trionfo di Jannik Sinner ai quarti di finale di Wimbledon 2023. Sull’erba londinese, l’azzurro (testa di serie n.8) disputa un’ottima partita contro il russo Roman Safiullin (n.92 del ranking) e si impone per 6-4 3-6 6-2 6-2 in due ore e 17 minuti di gioco. Questa vittoria permette all’altoatesino di accedere per la prima volta in una semifinale di uno Slam: ora il prossimo avversario sarà il vincente della sfida tra il serbo Novak Djokovic e il russo Andrey Rublev.

“Per me vuol dire tanto essere in semifinale: tante ore di lavoro, tanti sacrifici per vivere questo momento – sono state queste le prime parole di Sinner dopo il bellissimo successo -. Vuol dire tanto per me essere qui. In ogni partita cerco di giocare il mio tennis”.

L’azzurro ha avuto un piccolo calo a metà secondo set, quando, sopra 3-1, si è fatto rimontare e ha poi perso il parziale per 6-3. Questo però non ha poi influito negativamente sullo stato d’animo dell’altoatesino: “Quando ho perso il secondo set, ho solo pensato che ne dovevo vincere altri due. Nel secondo set ho sprecato un vantaggio, è una cosa su cui sto lavorando. Sapevo che Safiullin sarebbe stato complicato come avversario, lo conoscevo dall’ATP Cup. Sono convinto che farà una buona carriera”.

Il classe 2001 ha poi parlato del fatto che ci siano molti giovani che si stanno mettendo in mostra in questo periodo: “Tanti giovani? E’ il momento di cambiare (ride, ndr). Io sono felice di essere giovane, anche se in semifinale ce ne sarà uno più giovane di me (uno tra lo spagnolo Alcaraz e il danese Holger Rune, ndr).

Ora testa all’ultimo atto del torneo, dove Jannik sfiderà uno tra Djokovic e Rublev: “In semifinale andrò in campo con la giusta mentalità. Djokovic non perde da 10 anni sul Campo Centrale. Io cercherò di riposare e di affrontare con gioia una delle partite più importanti della mia carriera”.

