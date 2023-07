Wimbledon, Becker bacchetta Sinner: “Ha perso lui più che vinto Djokovic. Deve riflettere sulle occasioni perse”

Jannik Sinner è stato sconfitto da Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon. Il fuoriclasse serbo si è imposto in tre set contro il tennista italiano, il quale non ha sfigurato sull’erba britannica e ha anche avuto delle chance per prolungare l’incontro (ad esempio sul 5-4 e 40-15 nel terzo set). L’altoatesino esce a testa alta dal terzo Slam della stagione, migliorando il risultato della passata stagione, quando venne battuto sempre da Djokovic ai quarti (ma in quell’occasione si era involato sul 2-0).

Boris Becker, sei volte Campione Slam tra anni ’80 e ’90 (tre Wimbledon, due Australian Open, un US Open), si è soffermato sull’occasione avuta da Sinner e ai microfoni di Sky ha punzecchiato l’azzurro: “Penso che oggi Sinner abbia perso la partita, più che Djokovic abbia vinto. In effetti ha dato subito un break, poi nel terzo set è arrivato ai livelli che ci aspettavamo e ha avuto due set-point sul suo 5-4 e quindi doveva sfruttare quell’occasione. Credo che i quarti dell’anno scorso e questa semifinale Sinner debba riflettere su quell’opportunità“.

Foto: Lapresse