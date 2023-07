Wimbledon 2023: Rybakina e Pegula al terzo turno. Avanza anche Cocciaretto, eliminata Muchova

Dopo tutte le interruzioni delle giornate precedenti, finalmente a Wimbledon si è potuto portare a termine tutto il programma odierno. Si sono chiusi anche gli ultimi match del primo turno, che hanno visto anche l’eliminazione della finalista dell’ultimo Roland Garros, Karolina Muchova. La ceca è stata battuta da una specialista dell’erba come Jule Niemeier con il punteggio di 6-4 5-7 6-1. Buona la prima anche per la canadese Bianca Andreescu, che ha superato l’ungherese Bondar per 6-3 3-6 6-2.

Continua la difesa del titolo da parte di Elena Rybakina. La kazaka, testa di serie numero tre, ha sconfitto la francese Alize Cornet con il punteggio di 6-2 7-6. Rybakina è stata brava a conquistare il tie-break, evitando di complicare ulteriormente il match portandolo al terzo. Nel prossimo turno la kazaka affronterà Katie Boulter, l’ultima britannica rimasta in tabellone, che ha battuto la bulgara Tomova per 6-0 3-6 6-3.

Tra le teste di serie più alte vanno avanti Jessica Pegula (quarta) e Caroline Garcia (quinta). L’americana non ha avuto troppi problemi contro la spagnola Cristina Bucsa (6-1 6-4), mentre la francese ha vinto una battaglia pazzesca con la canadese Leylah Fernandez al super tie-break in rimonta per 3-6 6-4 7-6.

Pegula sarà la prossima avversaria (nella giornata di domani) di un’ottima Elisabetta Cocciaretto, che si è qualificata per la prima volta al terzo turno di Wimbledon dopo aver dominato contro la spagnola Rebeka Masarova. Esordio al terzo turno anche per la giovanissima russa Mirra Andreeva, che ha sfruttato anche il ritiro della ceca Barbora Krejcikova anche se quest’ultima era sotto di un set e per 4-0 nel secondo. La 16enne russa affronterà la connazionale Anastasia Potapova.

RISULTATI TABELLONE FEMMINILE WIMBLEDON 2023

Primo turno

Niemeier (Ger) b. Muchova (Cze) 6-4 5-7 6-1

Galfi (Hun) b. Noskova (Cze) 6-7 6-2 6-2

Kalinina (Ukr) b. Bouzas Maneiro (Esp) 6-4 6-3

Begu (Rou) b. Marino (Can) 6-2 3-6 6-2

Sasnovich (Blr) b. Parrizas Diaz (Esp) 6-2 6-1

Golubic (Sui) b. Schmiedlova (Svk) 6-3 7-6

Andreescu (Can) b. Bondar (Hun) 6-3 3-6 6-2

Secondo turno

Svitolina (Ukr) b. Mertens (Bel) 6-1 1-6 6-1

Bogdan (Rou) b. Parks (Usa) 1-6 6-3 6-2

Martic (Cro) b. Parry (Fra) 4-6 6-3 6-3

Tsurenko (Ukr) b. Siniakova (Cze) 6-4 6-1

Kenin (Usa) b. Wang (Chn) 6-4 6-3

Azarenka (Blr) b. Podoroska (Arg) 6-3 6-0

Andreeva (Rus) b. Krejcikova (Cze) 6-3 4-0 ret.

Haddad-Maia (Bra) b. Cristian (Rou) 4-6 6-2 6-4

Cirstea (Rou) b. Ostapenko (Lat) 4-6 7-6 6-4

Bouzkova (Cze) b. Kontaveit (Est) 6-1 6-2

Boulter (Gbr) b. Tomova (Bul) 6-0 3-6 6-3

Cocciaretto (Ita) b. Masarova (Esp) 6-3 6-1

Linette (Pol) b. Strycova (Cze) 6-4 6-7 6-3

Garcia (Fra) b. Fernandez (Can) 3-6 6-4 7-6

Vekic (Cro) b. Stephens (Usa) 4-6 7-5 6-4

Bencic (Sui) b. Collins (Usa) 3-6 6-4 7-6

Rybakina (Kaz) b. Cornet (Fra) 6-2 7-6

Pegula (Usa) b. Bucsa (Esp) 6-1 6-4

Potapova (Rus) b. Juvan (Svk) 6-3 7-5

FOTO: LaPresse