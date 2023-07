Wimbledon 2023 oggi: orari mercoledì 5 luglio, ordine di gioco, programma, tv, streaming, italiani in campo

Wimbledon si prepara ad una lunghissima giornata di tennis. A causa della pioggia dei primi due giorni, si arriva a questo mercoledì 5 luglio con ancora tantissimi match di primo turno da disputare e alcune sfide valide per il secondo turno, per un totale di ottantasette partite. Saranno dodici gli italiani che scenderanno in campo quest’oggi.

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti saranno tra i pochi che giocheranno un match del secondo turno. L’altoatesino incrocerà Diego Schwartzman, con cui si incrocia molto bene, nel campo 1, mentre per Lorenzo Musetti una sfida favorevole con Jaume Munar sul 18. Il campo 12 sarà invece il teatro della sfida tra Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, mentre Matteo Arnaldi debutterà a Wimbledon con Roberto Carballes Baena. Spazio anche per Marco Cecchinato con il cileno Nicolas Jarry.

In ambito femminile, Jasmine Paolini terrà a battesimo il torneo di Petra Kvitova, da sempre una delle migliori interpreti sull’erba, mentre Elisabetta Cocciaretto aprirà il campo 5 con Camila Osorio. Campo 6 per Lucrezia Stefanini, che con un successo potrebbe mettere la parola fine alla carriera di Anett Kontaveit, e Camila Giorgi che attende Varvara Gracheva, mentre Sara Errani è chiamata all’impresa impossibile contro Madison Brengle.

La terza giornata dell’edizione 2023 del torneo di Wimbledon inizierà dalle ore 12:00 italiane. Sarà possibile seguirla in diretta tv su nove canali messi a disposizione da Sky Sport, che garantirà la copertura tramite Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Tennis (203) e i sei canali Calcio (251-256) adattati per la circostanza alla copertura dell’evento. SuperTennis offrirà inoltre la differita di un match a scelta alle ore 21:00. La diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO WIMBLEDON 2023: ORDINE DI GIOCO TERZA GIORNATA

5 luglio (orari italiani)

Campo centrale – dalle 14.30

D. Kasatkina vs J. Burrage – secondo turno donne

I. Swiatek vs S. Sorribes Tormo – secondo turno donne

J. Thompson vs N. Djokovic – secondo turno uomini

Campo N. 1 – dalle 14.00

D. Medvedev vs A. Fery – primo turno uomini

H. Watson vs b. Krejcikova – primo turno donne

J. Sinner vs D. Schwartzman – secondo turno uomini

Campo N. 2 – dalle 12.00

M. Sakkari vs M. Kostyuk – primo turno donne

T. Fritz vs Y. Hanfmann – primo turno uomini (da 6-4 2-6 4-6 7-5 3-2)

D. Thiem vs S. Tsitsipas – primo turno uomini (da 6-3 3-4)

A. Zverev vs G. Brouwer – primo turno uomini

non prima delle 17.30 N. Podoroska vs V. Azarenka – secondo turno donne

Campo N. 3 – dalle 12.00

F. Tiafoe vs Y. Wu – primo turno uomini

H. Rune vs G. Loffhagen – primo turno uomini (da 7-6)

S. Kartal vs M. Keys – primo turno donne

J. Paolini vs P. Kvitova – primo turno donne

non prima delle 17.30 A. Rublev vs A. Karatsev – secondo turno uomini

Campo N. 12 – dalle 12.00

B. Haddad Maia vs Y. Putintseva – primo turno donne

R. Albot vs D. Shapovalov – primo turno uomini (da 7-5 2-2)

L. Sonego vs M. Berrettini – primo turno uomini (da 7-6)

K. Muchova vs J. Niemeier – primo turno donne

non prima delle 17.30 J. Choinski vs H. Hurkacz – secondo turno uomini

Campo N. 18 – dalle 12.00

S. Shimabukuro vs G. Dimitrov – primo turno uomini

D. Saville vs K. Boulter – primo turno donne (da 6-5)

Ka. Pliskova vs N. Stevanovic – primo turno donne

K. Coppejans vs A. De Minaur – primo turno uomini

non prima delle 17.30 L. Musetti vs J. Munar – secondo turno uomini

Campo N. 4 – dalle 12.00

S. Zhang b D. Vekic – primo turno donne

Z. Bai vs Y. Bonaventure – primo turno donne (da 7-6 4-0)

S. Mochizuki vs T. Paul – primo turno uomini

M. Arnaldi vs R. Carballes Baena – primo turno uomini

Campo N. 5 – dalle 12.00

C. Osorio vs E. Cocciaretto – primo turno donne

A. Muller vs A. Rinderknech – primo turno uomini (da 7-6 1-0)

C. Eubanks vs T. Monteiro – primo turno uomini

M. Cecchinato vs N. Jarry – primo turno uomini

non prima delle 17.30 X. Wang vs S. Kenin – secondo turno donne

Campo N. 6 – dalle 12.00

A. Kontaveit vs L. Stefanini – primo turno donne

V. Gracheva vs C. Giorgi – primo turno donne

M. Giron vs H. Dellien – primo turno uomini (da 7-6 1-2)

Y. Wickmayer vs A. Blinkova – primo turno donne

non prima delle 17.30 T. Barrios Vera vs D. Goffin – secondo turno uomini

Campo N. 7 – dalle 12.00

D. Stricker vs A. Popyrin – primo turno uomini

M. Brengle vs S. Errani – primo turno donne (da 6-3 3-0)

A. Mannarino vs A. Shevchenko – primo turno uomini

I. Begu vs R. Marino – primo turno donne

non prima delle 17.30 M. Marterer vs M. Mmoh – secondo turno uomini

Campo N. 8 – dalle 12.00

S. Cirstea vs T. Maria – primo turno uomini

H. Mayot vs B. Bonzi – primo turno uomini (da 6-3 5-3)

B. Pera vs V. Tomova – primo turno donne (da 7-6 0-1)

M. Cressy vs L. Djere – primo turno uomini

non prima delle 17.30 A. Bublik vs J. Wolf – secondo turno uomini

Campo N. 9 – dalle 12.00

L. Harris vs G. Barrere – primo turno uomini

I. Ivashka vs F. Coria – primo turno uomini

C. O’Connell vs H. Medjedovic – primo turno uomini (da 7-5 1-0)

V. Golubic vs A. Schmiedlova – primo turno donne

non prima delle 17.30 A. Parks vs A. Bogdan – secondo turno donne

Campo N. 10 – dalle 12.00

J. Cristian vs L. Bronzetti – primo turno donne

R. Bautista Agut vs R. Safiullin – primo turno uomini (da 6-2 6-7 7-6)

N. Hibino vs A. Cornet – primo turno donne

M. Huesler vs Y. Watanuki – primo turno uomini

A. Sasnovich vs N. Parrizas Diaz – primo turno donne

Campo N. 11 – dalle 11.00

J. Lehecka vs S. Ofner – primo turno uomini

K. Juvan vs M. Betova – primo turno donne (da 6-0 4-3)

C. Zhao vs T. Korpatsch – primo turno donne

J. Kubler vs U. Humbert – primo turno uomini

non prima delle 17.30 K. Siniakova vs L. Tsurenko – secondo turno donne

Campo N. 14 – dalle 12.00

S. Stephens vs R. Peterson – primo turno donne

G. Pella vs B. Coric – primo turno uomini (da 6-3 4-4)

B. Shelton vs T. Daniel – primo turno uomini (da 6-4 4-2)

A. Bondar vs B. Andreescu – primo turno donne

non prima delle 17.30 D. Parry vs P. Martic

Campo N. 15 – dalle 12.00

F. Cerundolo vs N. Borges – primo turno uomini

A. Riske-Amritraj vs P. Badosa – primo turno donne

M. Fucsovics vs T. Griekspoor – primo turno uomini (da 6-4 3-1)

L. Noskova vs D. Galfi – primo turno donne

Campo N. 16 – dalle 12.00

M. Raonic vs D. Novak – primo turno uomini

A. Potapova vs C. Naef – primo turno donne (da 6-3 3-3)

M. Andreeva vs X. Wang – primo turno donne

J. Bouzas Maneiro vs A. Kalinina – primo turno donne

A. Davidovich Fokina vs A. Fils – primo turno uomini

Campo 17.00 – dalle 12.00

D. Collins vs J. Grabher – primo turno donne (da 6-4)

E. Alexandrova vs E. Navarro – primo turno donne (da 6-4 5-2)

G. Minnen vs J. Ostapenko – primo turno donne

J. Vesely vs S. Korda – primo turno uomini

Z. Zhang vs B. Van De Zandschulp – primo turno uomini

PROGRAMMA WIMBLEDON 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) Sky Sport 4K, Sky Sport 251-252-253-254-255-256. Un match in differita su SuperTennis alle 21:00.

Diretta streaming: Sky Go, Now

Diretta Live testuale: OA Sport (Giorgi vs Gracheva; Berrettini vs Sonego; Arnaldi vs Carballes Baena, Sinner vs Schwartzman, Musetti vs Munar)

Foto: LaPresse