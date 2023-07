Wimbledon 2023 oggi: orari 10 luglio, ordine di gioco, programma, tv, streaming, italiani in campo

Wimbledon 2023, ecco la seconda settimana. Si va verso il completamento totale dell’allineamento dei tabelloni ai quarti di finale. Anche oggi c’è un importante interessamento in chiave italiana, e riguarda Matteo Berrettini, atteso a un confronto durissimo.

Dopo il terzo turno in cui è riuscito a battere il tedesco Alexander Zverev, il romano si ritrova davanti Carlos Alcaraz. Il murciano ora è al numero 1 del mondo, ma nella continua lotta contro Novak Djokovic deve stare attento, perché una sconfitta rischia di buttarlo giù dalla leadership. Dal canto suo, l’ex numero 1 d’Italia ha molte carte da giocare ai Championships. Si andrà in onda nel finale di giornata, dopo che anche il match Djokovic-Hurkacz è stato aggiunto alla programmazione.

L’ottava giornata dell’edizione 2023 del torneo di Wimbledon partirà alle ore 12:00, con i dettagli sottoesposti. Sarà possibile seguirla in diretta tv su nove canali di Sky Sport, che garantirà la copertura tramite Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Sport Tennis e sei canali Calcio (251-256) riconvertiti per l’occasione. SuperTennis offrirà inoltre la differita di un match a scelta alle ore 21:00. La diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now Tv. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di Berrettini-Alcaraz, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO WIMBLEDON 2023: ORDINE DI GIOCO OTTAVA GIORNATA

Lunedì 10 luglio

CENTRE COURT (dalle ore 14:30)

Haddad Maia (BRA) [13]-Rybakina (KAZ) [3] – Ottavi donne

Hurkacz (POL) [17]-Djokovic (SRB) [2] – Ottavi uomini (prosecuzione dal 7-6(6) 7-6(6) Djokovic) – Non prima delle ore 15:30

Jabeur (TUN) [6]-Kvitova (CZE) [9] – Ottavi donne

Alcaraz (ESP) [1]-Berrettini (ITA) – Ottavi uomini

NO.1 COURT (dalle ore 14:00)

Medvedev [3]-Lehecka (CZE) – Ottavi uomini

Alexandrova [21]-Sabalenka [2] – Ottavi donne

Dimitrov (BUL) [21]-Rune (DEN) [6] – Ottavi uomini

NO.2 COURT (dalle ore 12:00)

Keys (USA) [25]-M. Andreeva – Ottavi donne

Eubanks (USA)-Tsitsipas (GRE) [5] – Ottavi uomini

PROGRAMMA WIMBLEDON 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (9 canali). Un match in differita su SuperTennis alle 21:00.

Diretta streaming: Sky Go, Now Tv

Diretta Live testuale: OA Sport (Berrettini-Alcaraz)

Foto: LaPresse