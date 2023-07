Wimbledon 2023, Novak Djokovic: “Sinner uno dei migliori giocatori al mondo, il punteggio non rende”

Un giocatore nettamente superiore a tutti gli altri. Continua a riscrivere record su record e soprattutto la storia del tennis Novak Djokovic. Oggi, nelle semifinali di Wimbledon, ha potuto davvero poco il nostro Jannik Sinner che si è dovuto arrendere in tre set (6-3, 6-4, 7-6) al serbo numero due al mondo.

Le parole del neo finalista sull’erba londinese: “In semifinale sapevo che sarebbe sempre stata una partita molto tesa e molto serrata. Tre set molto chiusi, penso che il punteggio forse non renda la realtà di quello che stava accadendo in campo. Era molto vicino”.

Sull’azzurro: “Ho avuto delle occasioni all’inizio, ma ha dimostrato perché è uno dei leader della prossima generazione e uno dei migliori giocatori al mondo che abbiamo, senza dubbio. È fantastico far parte di questa nuova generazione. Lo adoro”.

Nole però non ha paura dell’età: “Cerco di non considerare l’età come un ostacolo o un fattore che potrebbe decidere l’esito in campo. Al contrario, in realtà, credo che il 36 sia il nuovo 26″.

Foto: Lapresse