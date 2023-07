Wimbledon 2023: Novak Djokovic debutta senza problemi, fuori Auger-Aliassime. Sinner e Musetti avanti in sicurezza

La pioggia crea problemi anche al tabellone maschile del torneo di Wimbledon nella sua prima giornata. Un match è stato infatti rinviato, mentre altri sei non si sono conclusi, e dunque dovranno riprendere, come da regolamento, come secondi sui campi cui erano stati iniziati.

Buon inizio per Jannik Sinner: Juan Manuel Cerundolo non ha la forza del fratello Francisco e non è nemmeno un habitué dell’erba, e con questi elementi il triplo 6-2 è scontato. Nessun problema, e nemmeno set lasciati per strada, anche da Lorenzo Musetti contro un altro che è molto più specialista del rosso, il peruviano Juan Pablo Varillas. Prossimi ostacoli diversi per i due: ancora Argentina per il numero 1 azzurro, con Diego Schwartzman che sta cercando in tutti i modi di ritrovarsi, Spagna con Jaume Munar per il toscano.

Tra le tante partite sospese si segnalano le notevoli difficoltà di Taylor Fritz: l’americano è costretto al quinto set dal tedesco Yannick Hanfmann. Un parziale per strada lo lascia anche Casper Ruud, anche se il norvegese parte a fari spenti vista la sua poca propensione ai buoni risultati sui prati. Nessun problema neppure per Novak Djokovic, che debutta piuttosto sciolto con l’argentino Pedro Cachin.

Chi, invece, salta è Felix Auger-Aliassime: il canadese perde in quattro set dall’americano Michael Mmoh, entrato da lucky loser, e per il secondo anno dice addio ai Championships al primo turno. Problemi anche per Borna Coric e Denis Shapovalov: tanto il croato quanto il canadese domani riprenderanno sotto di un set, e il britannico Daniel Evans anche sotto di due.

WIMBLEDON 2023: RISULTATI PRIMA GIORNATA MASCHILI

Sinner (ITA) [8]-J. M. Cerundolo (ARG) 6-2 6-2 6-2

Schwartzman (ARG)-Kecmanovic (SRB) 6-0 6-3 6-4

Vukic (AUS)-Altmaier (GER) 6-3 7-6(1) 3-6 7-5

Halys (FRA)-Evans (GBR) [27] 6-2 6-3 sospesa

Galan (COL)-Nishioka (JPN) [24] 6-4 6-3 6-3

Otte (GER) [Q]-Koepfer (GER) 7-5 6-3 7-6(9)

M. Ymer (SWE)-Molcan (SVK) 6-3 6-3 6-4

Hanfmann (GER)-Fritz (USA) [9] 4-6 6-2 6-4 5-7 2-3 sospesa

Coric (CRO) [13]-Pella (ARG) 3-6 4-4 sospesa

Bonzi (FRA)-Mayot (FRA) [Q] 3-6 3-5 sospesa

Moutet (FRA)-Gasquet (FRA) 6-3 7-5 7-5

Safiullin-Bautista Agut (ESP) [20] 2-6 7-6(7) 6-7(4)

Shapovalov (CAN) [26]-Albot (MDA) 5-7 2-2 sospesa

Harris (RSA)-Barrere (FRA) Rinviata a domani

Broady (GBR) [WC]-Lestienne (FRA) 6-1 6-3 7-5

Ruud (NOR) [4]-Lokoli (FRA) 6-1 5-7 6-4 6-3

Rublev [7]-Purcell (AUS) 6-3 7-5 6-4

Karatsev-van Assche (FRA) 6-7(4) 6-4 6-2 6-4

Barrios Vera (CHI) [Q]-Baez (ARG) 7-6(7) 3-6 6-3 7-6(2)

Goffin (BEL)-Maroszan (HUN) [LL] 6-2 5-7 6-2 6-0

Bublik (KAZ) [23]-McDonald (USA) 6-7(3) 6-4 6-4 6-4

Wolf (USA)-Couacaud (FRA) [Q] 7-5 6-3 7-6(4)

Marterer (GER) [Q]-Gojo (CRO) 7-5 6-7(8) 6-3 6-4

Mmoh (USA) [LL]-Auger-Aliassime (CAN) [11] 7-6(4) 6-7(4) 7-6(4) 6-4

Musetti (ITA) [14]-Varillas (PER) 6-3 6-1 7-5

Munar (ESP)-Isner (USA) 4-6 6-3 6-4 6-4

Choinski (GBR) [WC]-Lajovic (SRB) 5-7 7-6(4) 6-2 6-2

Hurkacz (POL) [17]-Ramos-Vinolas (ESP) 6-1 6-4 6-4

Etcheverry (ARG) [29]-Zapata Miralles (ESP) 6-7(5) 5-7 6-3 sospesa

Wawrinka (SUI)-Ruusuvuori (FIN) 7-5 7-5 6-4

Thompson (AUS)-Nakashima (USA) 2-6 2-6 6-4 7-6(4) 6-3

Djokovic (SRB) [2]-Cachin (ARG) 6-3 6-3 7-6(4)

