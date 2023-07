Wimbledon 2023: tra le donne Swiatek ok. Risorge Sofia Kenin ed elimina Gauff, quattro partite rinviate

Si è conclusa la prima giornata del tabellone femminile a Wimbledon. Dovevano essere 32 gli incontri in scena oggi, ma la pioggia e il conseguente allungarsi del programma hanno fatto sì che il numero in questione si riducesse a 28 in virtù del rinvio di quattro match (e la sospensione di un quinto), tra cui quelli di Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini.

Sul Court No. 1 il debutto di Iga Swiatek è senza problemi: poteva creare grattacapi, per diversi motivi, la cinese Lin Zhu, ma tutto si risolve in un 6-1 6-3. Cioè il risultato a specchio della sua prossima avversaria, la spagnola Sara Sorribes Tormo, contro Martina Trevisan. Ma, se Swiatek, la svizzera Belinda Bencic (7-5 6-2 alla britannica Katie Swan) e la francese Caroline Garcia (6-4 6-3 all’USA Katie Volynets) vanno avanti senza problemi, sono i derby americani che lasciano dei segni.

In uno, Jessica Pegula, numero 4 del seeding, deve metterci diverse decine di minuti in più per chiudere il discorso con Lauren Davis, ma soprattutto, in serata, Coco Gauff è costretta a salutare in virtù della vera e propria resurrezione, almeno per un giorno, di Sofia Kenin: l’ex campionessa degli Australian Open, passata dalle qualificazioni, vince 6-4 4-6 6-2 e firma il colpo più importante della giornata, che peraltro di teste di serie ne vede uscire altre tre.

C’è lotta anche per Victoria Azarenka: la bielorussa impiega tre set lottati per avere ragione della cinese Yue Yuan, in un ambiente peraltro per lei del tutto particolare come quello del Court 15. Ma, si sa, a Wimbledon delle volte non si guarda in faccia nessuno: i campi esterni possono toccare anche a chi ha avuto un illustre passato.

WIMBLEDON 2023: RISULTATI PRIMA GIORNATA FEMMINILI

Swiatek (POL) [1]-Zhu (CHN) 6-1 6-3

Sorribes Tormo (ESP)-Trevisan (ITA) 6-3 6-1

Parry (FRA)-Dart (GBR) 6-7(4) 6-0 6-4

Martic (CRO) [30]-L. Fruhvirtova (CZE) 7-5 6-7(5) 4-1 rit.

Linette (POL) [23]-Teichmann (SUI) 6-3 6-2

Strycova (CZE)-Zanevska (BEL) 6-1 7-5

Collins (USA)-Grabher (AUT) 6-4 sospesa

Bencic (SUI) [14]-Swan (GBR) [WC] 7-5 6-2

Kasatkina [11]-Dolehide (USA) 6-1 6-4

Burrage (GBR) [WC]-McNally (USA) 6-1 6-3

Podoroska (ARG)-Martincova (CZE) 3-6 7-6(5) 6-4

Azarenka [19]-Yuan (CHN) [Q] 6-4 5-7 6-4

Mertens (BEL) [28]-Hruncakova (SVK) [Q] 7-6(2) 6-2

Svitolina (UKR) [WC]-V. Williams (USA) [WC] 6-4 6-3

Xinyu Wang (CHN)-Hunter (AUS) [Q] 6-3 6-1

Kenin (USA) [Q]-Gauff (USA) [7] 6-4 4-6 6-2

Pegula (USA) [4]-Davis (USA) 6-2 6-7(8) 6-3

Bucsa (ESP)-Rakhimova 6-3 4-6 7-6(9)

Osorio (COL)-Cocciaretto (ITA) Rinviata a domani

Masarova (ESP)-Sherif (EGY) [31] 7-5 3-6 7-6(6)

Siniakova (CZE)-Zheng (CHN) [24] 6-3 7-5

Tsurenko (UKR)-Liu (USA) 6-3 3-6 6-4

Parks (USA)-Friedsam (GER) 6-4 6-3

Bogdan (ROU)-Samsonova [15] 7-6(1) 7-6(4)

Kudermetova [12]-Kanepi (EST) 7-6(4) 6-4

Vondrousova (CZE)-Stearns (USA) 6-2 7-5

Stephens (USA)-Peterson (SWE) Rinviata a domani

Zhang (CHN)-Vekic (CRO) [20] Rinviata a domani

Bouzkova (CZE) [32]-Waltert (SUI) [Q] 6-1

Kontaveit (EST)-Stefanini (ITA) [Q] Rinviata a domani

Fernandez (USA)-Baindl (UKR) 6-4 4-6 6-4

Garcia (FRA) [5]-Volynets (USA) 6-4 6-3

