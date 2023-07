Wimbledon 2023, Novak Djokovic conclude l’opera contro Hubert Hurkacz in 4 set e approda ai quarti

La serie continua. Novak Djokovic ha concluso l’opera negli ottavi di finale del torneo di Wimbledon contro il polacco Hubert Hurkacz (testa di serie n.17). Il serbo (n.2 del mondo), dopo aver vinto i primi due parziali ieri 7-6 (6) 7-6 (6) e visto interrompere il match per via del coprifuoco nei Championships, ci ha messo un po’ a carburare nella continuazione odierna, perdendo per la prima volta un set (terzo per 7-5). Tuttavia, il campione nativo di Belgrado ha saputo voltare pagina e, giocando alla grande i punti importanti della quarta frazione, si è imposto 6-4.

Per Nole si tratta della 32ª vittoria consecutiva nello Slam londinese, parlando di singoli incontri, andando a imporsi contro un Hurkacz, protagonista di un’eccezionale prova al servizio (33 ace e l’81% dei punti vinti con la prima di servizio). Djokovic da par suo, con 18 ace e l’89% dei quindi vinti con la prima, ha saputo tenere botta. Tanti rimpianti per il polacco, relativamente alla gestione dei primi due parziali di ieri. Sul cammino del 23-volte vincitore Slam ci sarà il russo Andrey Rublev.

Nel terzo set odierno Hurkacz ha dato seguito alla striscia di ace (5), rendendo impossibile al suo avversario ogni tentativo di break. Al contrario, il polacco ha trovato un modo per mettere in difficoltà Nole in risposta, imponendosi sul 7-5 con merito.

Nel quarto set Djokovic ha alzato i giri del motore, leggendo meglio la battuta di Hurkacz e soprattutto approfittando di alcuni gratuiti del rivale. E’ un po’ così che si è concretizzato il break del settimo game, decisivo ai fini dell’esito finale. Con un turno al servizio magistrale, infatti, il serbo ha fatto calare il sipario sul 6-4 e non ha concesso nulla al povero Hubi.

Foto: LaPresse