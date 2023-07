Wimbledon 2023, nessuna sorpresa per le favorite: avanzano Rybakina e Sabalenka, se la cavano Jabeur e Kvitova

Il torneo femminile di Wimbledon non riesce a completare il quadro degli ottavi di finale. La pioggia del pomeriggio ha scombussolato i piani dello Slam britannico, con il derby russo tra Anastasia Potapova e Mirra Andreeva posticipato a domani. Per il resto, nessuna sorpresa nelle partite di oggi.

Aryna Sabalenka si conferma leonessa e piega senza particolari problemi la russa Anna Blinkova senza patire le fatiche di ieri, quando ha avuto bisogno del terzo set con Varvara Gracheva. Ora un test ben più probante con Ekaterina Alexandrova, che gioca al gatto col topo con Dalma Galfi: dominio nel primo set, break al momento giusto nel secondo e pratica archiviata.

Qualche rischio di troppo per Petra Kvitova; quasi si complica la vita con la carneade Natalija Stevanovic, ma riesce a sopravvivere alla numero 225 al mondo nonostante perda tre volte il servizio e, al momento di chiudere, deve salvare tre palle break per evitare il tie break. Dovrà alzare il livello con Ons Jabeur, che parte lenta in un match interessantissimo con Bianca Andreescu (unico a chiudersi in tre set) per poi imporsi in rimonta.

Pochi problemi per la vincitrice uscente Elena Rybakina, che non vive nessuna preoccupazione con Katie Boulter, l’unica rappresentante di casa rimasta. Partita senza storia e kazaka che se la vedrà con la brasiliana Beatriz Haddad Maia, sua piccola bestia nera in questa stagione con due sconfitte incassate in altrettante partite. Per la brasiliana sfida comoda con la romena Sorana Cirstea.

A chiudere la giornata è l’altro netto successo di Madison Keys, che studia Marta Kostyuk per un set per poi chiudere agevolmente. La statunitense conoscerà domani la sua avversaria, visto che Potapova e Andreeva hanno visto il loro match rimandato a domani.

WIMBLEDON 2023, RISULTATI 8 LUGLIO

B. Haddad Maia b. S. Cirstea 6-2 6-2

P. Kvitova b. N. Stevanovic 6-3 7-5

E. Alexandrova b. D. Galfi 6-0 6-4

A. Sabalenka b. A. Blinkova 6-2 6-3

M. Keys b. M. Kostyuk 6-4 6-1

O. Jabeur b. B. Andreescu 3-6 6-3 6-4

E. Rybakina b. K. Boulter 6-1 6-1

Foto: LaPresse