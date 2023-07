WImbledon 2023, Medvedev motivato e ottimista: “Voglio dimostrare di saper far bene sull’erba”

Daniil Medvedev arriva a Wimbledon con grande ottimismo. Il tennista russo vuole dire la sua anche sui prati verdi dell’All England Club; l’erba non è proprio l’identikit della sua superficie preferita, e in questo 2023 ha un record di due vittorie ed altrettante sconfitte. Ma lo scorso anno si è tolto dei sassolini dalla scarpa con le due finali ad Halle ed s’-Hertogenbosch, perse rispettivamente con Hubert Hurkacz e Tim van Rijthoven.

“I primi due Slam della stagione non sono andati come mi aspettavo – ha affermato il russo in conferenza stampa – quindi non vedo l’ora di far bene qui. Sono arrivato martedì, avrò avversari impegnativi, ma voglio dimostrare che posso giocare bene sull’erba, sento di potercela fare: anni fa era questa la mia superficie preferita ma ora ho paradossalmente un record migliore su terra. Lo scorso anno ho fatto due finali su tre tornei che ho giocato, mi dà fiducia: devo solo trovare il mio ritmo“.

Lo scorso anno Medvedev fu assente a causa del divieto della federazione inglese per i giocatori russi: “Giocare qui mi è mancato lo scorso anno. Ho seguito le regole, sono rimasto deluso, ma ora l’importante è rimanere positivi. A darmi motivazione non è il fatto che lo scorso anno non ho potuto giocare, ma il fatto che in questo Slam ho i risultati peggiori“.

“Un giorno – prosegue il russo – spero di avere l’esperienza per reagire meglio alle situazioni avverse. Non so come faccia Djokovic a resistere a questi livelli così a lungo. Quello che differenzia i Big 3 dagli altri è la loro capacità di battere chiunque anche se incappavano in una brutta giornata. Non è facile, a Parigi l’ho dimostrato: ebbi una brutta giornata, il mio avversario giocò alla grande e ho perso. Novak per me è il più grande della storia del tennis, e sono orgoglioso di aver vinto una finale Slam contro di lui“.

Foto: LaPresse