Wimbledon 2023, Elisabetta Cocciaretto spazzata via da Jessica Pegula

Non c’è più Italia nel torneo femminile di Wimbledon. Elisabetta Cocciaretto esce pesantemente sconfitta nel match di terzo turno dello Slam sull’erba, con un netto 6-4 6-0 contro la statunitense Jessica Pegula. Nemmeno 70 minuti di gioco e non c’è stata partita per almeno 50 minuti. L’azzurra era però riuscita a rimettere in piedi lo scontro, non sfruttando però l’inerzia a suo favore nel finale di primo set.

Perché in men che non si dica, la numero 4 del tabellone si era ritrovata sopra 4-0 e servizio in apertura, facendo immediatamente presagire che Elisabetta avrebbe avuto ben poche chance. Invece arriva in quel momento una reazione di orgoglio da parte dell’azzurra, che approfitta anche di un abbassamento di tensione di Pegula: prima il break recuperato, poi due set point annullati e addirittura gap colmato, trovandosi a servire per il cinque pari.

La partita però si conclude lì, poiché Pegula torna in sé e a spingere sulla palla abbastanza morbida di Cocciaretto. Primo set in saccoccia, ma le cose non cambiano nemmeno con un medical time out chiamato dall’azzurra: quando lo scambio va sul braccio di ferro, il punto è sempre a stelle e strisce, e Pegula è brava a mettere sempre la partita su questo piano. La numero 4 del seeding mette il pilota automatico, diventa una mattanza per Elisabetta che sbuffa e, vincendo la miseria di tre punti nel secondo set, vede il match spegnersi su un vincente di rovescio della sua avversaria.

Basta sottolineare come Pegula abbia vinto 11 dei 13 punti giocati da Elisabetta con la seconda. 17 a nove il raffronto dei vincenti, la statunitense fa anche più errori ma la forbice è assai meno ampia, 21 a 18. Emblematico il raffronto totale dei punti, 61 a 36 totale, addirittura 24 a 3 nel secondo set

Foto: LiveMedia/Oscar J Barroso/DPPI – LivePhotoSport.it