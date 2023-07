Wimbledon 2023, Elisabetta Cocciaretto: “Contro Pegula mi è mancato il coraggio”

È terminata al terzo turno l’avventura di Elisabetta Cocciaretto a Wimbledon 2023. Dopo gli ottimi successi contro la colombiana Camila Osorio (per 6-3 6-4) e la spagnola Rebeka Masarova (per 6-3 6-1), l’italiana classe 2001 non è riuscita a mettere in difficoltà la statunitense Jessica Pegula (n.4 al mondo) ed è stata eliminata con il punteggio di 6-4 6-0.

“Avrei dovuto giocare più sciolta e non pensare troppo al contorno e all’avversaria – ha affermato Cocciaretto dopo la sconfitta di ieri (fonte: livetennis.it) -. Oggi (ieri, ndr) ero un po’ meno brillante, ma i meriti sono soprattutto di Pegula che è fortissima e ha sempre avuto coraggio e cattiveria. Nel primo set mi sono fatta prendere dalle emozioni, avrei dovuto gestire meglio la partita e rimanere concentrata sul mio gioco. Fin da questa mattina avevo un atteggiamento diverso rispetto alle prime due partite ma con queste avversarie non te lo puoi permettere perché appena dai loro una piccola chance ti montano sopra. Con ragazze così forti devi sempre giocare tutti i punti e lottare senza pensare al contesto. Ci sono stati tanti alti e bassi e mi è mancato il coraggio, lei invece ha sempre avuto un atteggiamento superiore”.

L’italiana ha poi parlato della storta subita durante la partita: “Non mi era mai successo di prendere una storta del genere, pensavo fosse qualcosa di serio e avevo paura di sentire una fitta da un momento all’altro. Mi ha un po’ condizionato, ma non voglio cercare assolutamente degli alibi”.

La nativa di Ancona ha concluso dicendo: “Nonostante la sconfitta di oggi sono contenta perché non pensavo di arrivare al terzo turno, anche perché il sorteggio fin dall’esordio mi aveva messo di fronte a una avversaria molto forte e la partita era difficilissima. Mi porto via delle bellissime emozioni però con la consapevolezza che per crescere devo avere più continuità, non solo in campo ma anche negli allenamenti e nella routine”.

Foto: LaPresse