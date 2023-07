WEC, FP2 6h Monza: Toyota chiude la giornata davanti a Ferrari

Kamui Kobayashi detta il passo al termine della FP2 della 6h di Monza, quinto appuntamento del FIA World Endurance Championship. Toyota risponde a Ferrari, leader in mattinata con la 499P #51 che meno di un mese fa vinse la leggendaria 24h Le Mans.

Il nipponico ha preceduto per 170 millesimi la Rossa di Antonio Fuoco #50 e l’auto gemella #8 di Brendon Hartley. Cadillac Racing e Porsche inseguono al termine di una giornata particolarmente interessante, caratterizzata dalle alte temperature.

Sembra riproporsi in ogni caso un duello ad armi pari tra Toyota e Ferrari, una storia già vista in Francia che sicuramente ci terrà compagnia fino alla conclusione del campionato. Il duello è aperto, domani nelle qualifiche avremo la prima effettiva risposta di un week-end che si preannuncia particolarmente interessante.

Robert Kubica primeggia in LMP2 con l’Oreca #41 di WRT sulla falsariga di quanto accaduto in mattinata, mentre in GTE è la Porsche #60 di Iron Lynx ad avere la meglio sulla concorrenza dopo l’acuto nella FP1 di Ferrari. Nella mattinata di domani la FP3 e successivamente le qualifiche.

CLASSIFICA FP2 FIA WEC MONZA

1 7 PIT Hypercar 1 Toyota Gazoo Racing CONWAY, Mike Toyota GR010 HYBRID 45 30.922 30.675 33.569 32.940 33.157 32.729 1:37.648 1:36.363 312.14 3

2 50 PIT Hypercar 2 Ferrari AF Corse MOLINA, Miguel Ferrari 499P 47 0.170 0.170 30.998 30.715 35.278 33.006 33.606 32.586 1:39.882 1:36.533 313.95 4

3 8 PIT Hypercar 3 Toyota Gazoo Racing BUEMI, Sébastien Toyota GR010 HYBRID 46 0.323 0.153 30.799 30.722 33.468 33.121 33.206 32.750 1:37.473 1:36.686 314.87 3

4 2 PIT Hypercar 4 Cadillac Racing LYNN, Alex Cadillac V-Series.R 48 0.385 0.062 31.086 30.834 33.702 33.080 33.823 32.720 1:38.611 1:36.748 311.24 3

5 5 PIT Hypercar 5 Porsche Penske Motorsport MAKOWIECKI, Frédéric Porsche 963 37 0.628 0.243 30.910 30.899 33.522 33.058 40.553 32.831 1:44.985 1:36.991 313.04 4

6 99 PIT Hypercar 6 Proton Competition BRUNI, Gianmaria Porsche 963 22 0.818 0.190 11:31.776 30.801 33.212 32.956 29:12.543 1:37.181 314.87 2

7 51 FIN Hypercar 7 Ferrari AF Corse GIOVINAZZI, Antonio Ferrari 499P 45 0.841 0.023 31.290 30.888 34.299 33.292 33.621 32.890 1:39.210 1:37.204 312.14 4

8 93 PIT Hypercar 8 Peugeot TotalEnergies DI RESTA, Paul Peugeot 9X8 47 0.906 0.065 31.315 30.812 34.219 33.354 33.429 32.964 1:38.963 1:37.269 310.34 3

9 38 PIT Hypercar 9 Hertz Team JOTA STEVENS, William Porsche 963 32 1.274 0.368 30.971 30.871 – 33.378 33.150 33.150 1:37.525 1:37.637 312.14 4

10 94 PIT Hypercar 10 Peugeot TotalEnergies MÜLLER, Nico Peugeot 9X8 46 1.275 0.001 31.548 30.925 34.602 33.407 33.593 32.785 1:39.743 1:37.638 310.34 4

11 708 PIT Hypercar 11 Glickenhaus Racing BERTHON, Nathanaël Glickenhaus 007 47 1.871 0.596 31.129 30.663 34.125 33.662 34.334 33.643 1:39.588 1:38.234 317.65 3

12 6 PIT Hypercar 12 Porsche Penske Motorsport VANTHOOR, Laurens Porsche 963 33 1.921 0.050 31.204 30.991 33.910 33.608 33.892 33.336 1:39.006 1:38.284 311.24 2

Foto. Pier Colombo