WEC, Ferrari all’attacco nella 6h di Monza dopo l’acuto di Le Mans

Ferrari si appresta per dare battaglia in casa nella 6h di Monza, quinto evento del FIA World Endurance Championship. Il costruttore italiano punta ad un nuovo trionfo davanti al proprio pubblico a meno di un mese dalla leggendaria affermazione a Le Mans in occasione del centenario della gara più importante al mondo.

Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi #51 sono ora determinati a continuare a vincere ed a tornare prepotentemente in lotta per il Mondiale contro Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley (Toyota Gazoo Racing #8), secondi a giugno sul ‘Circuit della Sarthe’.

La battaglia tra gli italiani ed i giapponesi è assicurata, entrambi schiereranno sicuramente uan seconda auto a testa con i confermati Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco (Ferrari #50) e Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway (Toyota #7).

Porsche Penske Motorsport e Cadillac Racing inseguono con le proprie LMDh, mentre Peugeot Sport torna in Italia ad un anno dal debutto ufficiale nel FIA WEC. Paul Di Resta/Mikkel Jensen/Jean-Éric Vergne #93 e Loic Duval/Gustavo Menezes/Nico Müller #94 sono confermati con il marchio transalpino che dovrà confrontarsi con un rivale in più durante il week-end che ci apprestiamo a commentare.

Porsche porterà infatti una seconda 963 privata oltre all’auto di Hertz JOTA di Yifei Ye/Antonio Felix Da Costa/Will Stevens #38. I britannici divideranno questo speciale posto in griglia con Proton Competition, realtà tedesca che debutta in top class con Gimmi Bruni/Harry Tincknell/Neel Jani.

In LMP2 regna l’incertezza dopo Le Mans con Inter Europol Competition che sicuramente proverà a ripetere quanto fatto in Francia. Jakub Smiechowski/Fabio Scherer/Albert Costa #43 sono quindi da tenere in considerazione in compagnia di United Autosports e PREMA, squadre che tentano un riscatto dopo una mediocre 24h Le Mans.

In GTE, infine, tutto è pronto per la grande festa di Corvette Racing. Nicky Catsburg/Ben Keating/Nico Varrone, sempre a podio nelle quattro gare disputate (tre successi) hanno tutte le carte in regola per chiudere matematicamente la lotta per il campionato con due sfide d’anticipo. Gli americani tornano in Italia, lo scorso anno la nota C8.R vinse in GTE PRO ottenendo la prima ed unica affermazione della propria storia.

Foto. LPS