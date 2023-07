Vuelta Castilla y Leon 2023: tappa e successo finale per Eduardo Sepulveda. Quarto Velasco

Eduardo Sepulveda vince la seconda e ultima tappa della Vuelta a Castilla y Leon: un successo che permette all’argentino di prendersi la vittoria finale della corsa. Il sudamericano è partito a 10 chilometri dall’arrivo insieme a Castrillo, beffandolo sul traguardo e ottenendo così uno dei successi più prestigiosi della sua carriera.

Una tappa piuttosto intensa da 186 chilometri con oltre 2000 metri di dislivello e due difficoltà altimetriche di prima categoria come il Puerto de Navacerrada (8,4 km al 6,7%) e il Puerto de Navafria (11,3 km al 5,7%) che conducono oltre i 1750 metri di altitudine. La prima fuga ad animare la giornata è composta dalla coppia Jetse Bol (Burgos BH e Eugenio Sanchez (Equipo Kern Pharma).

Vantaggio sul gruppo per questa coppia che va al massimo sui tre minuti: successivamente riesce a inserirsi tra i battistrada anche Filippo Conca che inizialmente rimane solo insieme a Sanchez e poi definitivamente in solitaria. Plotone che neutralizza il tentativo intorno ai 60 chilometri dalla conclusione, all’arrivo delle due salite.

Salite che permettono alla EF Education EasyPost di aumentare il ritmo e sul Navafria ci prova Jefferson Cepeda. L’ecuadoriano passa in testa al gran premio della montagna, accumula quasi un minuto di vantaggio e rimane in testa alla corsa fino a circa 20 chilometri dalla conclusione, prima di essere assorbito nel tratto finale di pianura.

Quando tutto sembra andare verso una volata di gruppo, ecco che a sorpresa a 10 chilometri dall’arrivo attaccano Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) e Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny). I due spingono a tutta, riescono a creare un margine intorno ai 25 secondi e le forze in gruppo non sono abbastanza per andare a riprendere questa coppia. L’arrivo è in leggera salita e Sepulveda parte con un rapporto durissimo, beffando il diretto avversario.

Foto: Lapresse