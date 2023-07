Volley, Italia dominatrice: siamo Campioni d’Europa in tutte le categorie riconosciute!

Un vero e proprio dominio. Questo è quello che l’Italia del volley sta esercitando sulle proprie avversarie a livello continentale. Uomini o donne fa poca differenza, così come non fa differenza se si parla di nazionali maggiori o giovanili. Un affermazione sostenuta da un dato senza precedenti: l’Italia è al momento detentrice del titolo europeo in ognuna della categorie riconosciute dalla CEV.

Un dato incredibile, che prende però contorni ancora più leggendari se si va ad analizzare i numeri. I titoli in questione sono ben 10: le nazionali italiane hanno infatti trionfato sia al maschile che al femminile agli ultimi Europei per la categorie senior, U22/21, U20/U19, U18 ed infine U17, con la vittoria arrivata solo ieri dagli uomini a Podgorica-

Inutile ovviamente specificare come una situazione del genere non si sia mai verificata a livello europeo. D’altronde basti pensare che i Campionati U22 (per gli uomini) ed U21 (per le donne) sono stati disputati per la prima volta nel 2022. Anche i Campionati U17 hanno storia piuttosto giovane rispetto alle altre competizioni, essendo arrivati solo alla quarta edizione.

Per trovare un risultato paragonabile bisogna andare molto indietro, in particolare ai due decenni 1960-1970, quando l’Unione Sovietica dominava in lungo e in largo le competizioni continentali (e non solo). Per quasi 20 anni consecutivi l’URSS ha infatti detenuto tutti i titoli europei a disposizione tanto nel maschile quanto nel femminile, che erano però all’epoca solo quattro (nazionali maggiori e U20/U19). l’Italia ha dunque fatto la storia, arrivando con un incredibile palmares alla doppia rassegna europea di casa che andrà in scena tra agosto e settembre.

